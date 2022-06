Córka Nawalnego boi się o ojca. "Jest teraz sam na sam z ludźmi, którzy próbowali go zabić"

Daria Nawalna, córka rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, mówi, że boi się o ojca po jego przeniesieniu do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. O sławetnej IK-6 w Mieliechowie rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz mówiła w maju, że to więzienie jest "jednym z najbardziej przerażających w Rosji" i utrzymywała, że "więźniowie są tam torturowani i zabijani".

Daria Nawalna powiedziała 20 czerwca w rozmowie z CNN, że ​​warunki w miejscu, do którego trafił jej ojciec, bardzo różnią się od normalnego więzienia. – To jedno z najbardziej niebezpiecznych i cieszących się najgorszą sławą więzień o zaostrzonym rygorze w Rosji, znane z torturowania i mordowania więźniów – powiedział Nawalna. – Niepokojące jest też to, że on jest tam teraz sam na sam z ludźmi, którzy próbowali go zabić w 2020 roku, z tego samego rządu”.