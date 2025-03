Były prezydent Filipin Rodrigo Duterte został aresztowany we wtorek na podstawie nakazu wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Do zatrzymania doszło na międzynarodowym lotnisku Ninoy Aquino w Manili. Jak zauważa agencja Reutera, to ważny krok w śledztwie w sprawie tysięcy domniemanych pozasądowych zabójstw dokonanych w czasie brutalnej "wojny z narkotykami" w latach 2016-19, która ukształtowała prezydenturę Duterte.