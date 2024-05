Robert Fico został dziś zaatakowany. Został wielokrotnie postrzelony i obecnie znajduje się w stanie zagrażającym życiu. W tej chwili jest transportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, ponieważ dotarcie do Bratysławy zajęłoby zbyt dużo czasu, biorąc pod uwagę konieczność nagłej interwencji. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny - napisano na profilu Roberta Fico w mediach społecznościowych.

W środę premier Słowacji Robert Fico został postrzelony po spotkaniu słowackiego rządu w miejscowości Handlova. Według mediów, dosięgła go co najmniej jedna kula. Fico został trafiony w brzuch. Rzecznik słowackiego MSW potwierdził próbę zabójstwa premiera. Fico został przewieziony do szpitala.