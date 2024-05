Najnowsze informacje o stanie zdrowia Roberta Ficy

- Naprawdę tu już po raz setny dziękuję całemu zespołowi lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, którzy z olbrzymią cierpliwością podchodzą także do tych wszystkich wymogów związanych z obecną sytuacją i starają się wychodzić nam naprzeciw i jak najbardziej dążyć do stanu pozytywnego - powiedział.

Jak podkreślił, "to są bardzo bolesne rzeczy". - Stan jest poważny. Tak jak już powiedziano, pacjent, czyli pan premier jest w pełni świadomy i jedynie to, co ogranicza go, to skala obrażeń - dodał.