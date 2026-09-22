Poparcie dla Trumpa spadło do poziomu najniższego w historii
Z zakończonego w niedzielę czterodniowego badania Ipsos wynika, że 73 procent republikanów pozytywnie ocenia pracę Trumpa, w porównaniu z 82 procentami w sondażu przeprowadzonym tydzień wcześniej. Wówczas ogólny poziom poparcia dla Trumpa wynosił 35 procent. W najnowszym badaniu to 32 procent.
Po powrocie do Białego Domu w 2025 roku nieco mniej niż połowa Amerykanów pozytywnie oceniała prezydenturę Trumpa, który prowadził kampanię, obiecując ograniczenie inflacji i unikanie długotrwałych wojen.
Spadające poparcie dla Trumpa
Jego popularność zaczęła spadać po tym, gdy w lutym bieżącego roku nakazał przeprowadzenie wspólnie z Izraelem ataków na Iran. Konflikt zakłócił około jedną piątą światowego handlu ropą i gazem, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw. Obciąża to amerykańskie gospodarstwa domowe.
Zaledwie 17 procent ankietowanych pozytywnie oceniło sposób, w jaki Trump radzi sobie z kwestią kosztów życia. Amerykanie deklarują, że sprawa ta wpłynie na ich decyzje podczas wyborów do Kongresu 3 listopada, w których republikanie będą walczyć o utrzymanie niewielkiej większości na Kapitolu.
Po raz pierwszy liczba republikanów niezadowolonych ze sposobu, w jaki Trump radzi sobie z kosztami życia, przewyższyła liczbę tych, którzy go w tej kwestii popierają (51 procent do 44 procent).
Sondaż przeprowadzono online wśród 1277 dorosłych mieszkańców USA. Margines błędu to 3 punkty procentowe.