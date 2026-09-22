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Świat

Poparcie dla Trumpa spadło do poziomu najniższego w historii

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Donald Trump
CNN, MS NOW i Politico składają pozew. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
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Agencja Reuters podała, że poparcie dla prezydenta USA Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w jego politycznej karierze i wynosi 32 procent. Republikańscy wyborcy coraz gorzej oceniają sposób, w jaki prezydent radzi sobie z kwestią kosztów życia Amerykanów na tle wojny z Iranem.

Z zakończonego w niedzielę czterodniowego badania Ipsos wynika, że 73 procent republikanów pozytywnie ocenia pracę Trumpa, w porównaniu z 82 procentami w sondażu przeprowadzonym tydzień wcześniej. Wówczas ogólny poziom poparcia dla Trumpa wynosił 35 procent. W najnowszym badaniu to 32 procent.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Po powrocie do Białego Domu w 2025 roku nieco mniej niż połowa Amerykanów pozytywnie oceniała prezydenturę Trumpa, który prowadził kampanię, obiecując ograniczenie inflacji i unikanie długotrwałych wojen.

Spadające poparcie dla Trumpa

Jego popularność zaczęła spadać po tym, gdy w lutym bieżącego roku nakazał przeprowadzenie wspólnie z Izraelem ataków na Iran. Konflikt zakłócił około jedną piątą światowego handlu ropą i gazem, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw. Obciąża to amerykańskie gospodarstwa domowe.

Zaledwie 17 procent ankietowanych pozytywnie oceniło sposób, w jaki Trump radzi sobie z kwestią kosztów życia. Amerykanie deklarują, że sprawa ta wpłynie na ich decyzje podczas wyborów do Kongresu 3 listopada, w których republikanie będą walczyć o utrzymanie niewielkiej większości na Kapitolu.

Po raz pierwszy liczba republikanów niezadowolonych ze sposobu, w jaki Trump radzi sobie z kosztami życia, przewyższyła liczbę tych, którzy go w tej kwestii popierają (51 procent do 44 procent).

Sondaż przeprowadzono online wśród 1277 dorosłych mieszkańców USA. Margines błędu to 3 punkty procentowe.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpUSA
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