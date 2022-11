Reuters: Michel nie wygłosił przemówienia na targach importowych w Szanghaju

- Przewodniczący Michel został zaproszony do wygłoszenia przemówienia na 5. Forum Hongqiao i CIIE w Szanghaju (…) Zgodnie z prośbą chińskich władz przekazaliśmy nagrane z wyprzedzeniem wystąpienie, które ostatecznie nie zostało pokazane. Odnieśliśmy się do tego zwykłymi kanałami dyplomatycznymi – poinformował Reutera rzecznik szefa Rady Europejskiej Barend Leyts.

Krytyka i apel

"W Europie chcemy balansu w naszych relacjach handlowych (…) by uniknąć zbytniego uzależnienia. To również jest prawdą w przypadku naszych relacji handlowych z Chinami" – miał według źródeł powiedzieć przewodniczący Rady Europejskiej.

Michel miał również wzywać Pekin, by robił więcej na rzecz zakończenia rosyjskiej inwazji. "Rolą Chin jest wykorzystać swoje wpływy, by zatrzymać brutalną wojnę Rosji (…) poprzez wasze tak zwane partnerstwo 'bez ograniczeń' z Rosją – miał powiedzieć i zaapelować: "Wy, Chiny, możecie pomóc to zakończyć".