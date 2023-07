Wprowadzają "ekologiczną" formę pochówku. Czym jest kremacja wodna

Jeszcze w tym roku przedsiębiorstwo Co-op Funeralcare, prowadzące na terenie Wielkiej Brytanii ponad tysiąc domów pogrzebowych, wprowadzi pilotażowy program kremacji wodnej - informuje "The Guardian". Proces ten, nazywany też resomacją, uważany jest za bardziej ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych form pochówku.

Pilotażowy program resomacji w Wielkiej Brytanii

Na czym polega kremacja wodna? Proces ten rozpoczyna się od włożenia zwłok do zamykanego, wykonanego z biodegradowalnych materiałów worka. Następnie całość umieszcza się w metalowej kapsule, wypełnionej mieszanką wody i wodorotlenku potasu. Jej zawartość podgrzewana jest do temperatury 160 stopni Celsjusza. Resomację przeprowadza się pod ciśnieniem dziesięciu atmosfer, co zapobiega wrzeniu roztworu.