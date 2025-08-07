Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Moskwa żąda, oni "nie są w stanie zapłacić"

Wagnerowcy w Afryce. Ujęcie z nagrania, udostępnionego przez Grupę Wagnera w sierpniu 2021 roku
Najemnicy Grupy Wagnera w Afryce. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters
Władze Rosji żądają od Republiki Środkowoafrykańskiej, by zastąpiła prywatnych najemników z grupy Wagnera Korpusem Afrykańskim. Za jego usługi zażądała milionów dolarów w gotówce.

Według środkowoafrykańskiej agencji Corbeaunews, rząd afrykańskiej republiki niechętnie przyjął do wiadomości te żądania, ponieważ wyżej ceni najemników, niż regularne oddziały i woli płacić za ich usługi minerałami.

Umowa, którą Rosjanie chcą zawrzeć z rządem Republiki Środkowoafrykańskiej, przewiduje miesięczną płatność w wysokości 15 mln dolarów jako koszty pobytu i usług - informował w lipcu magazyn "Africa Intelligence". Te miesięczne płatności to prawie 40 procent budżetu kraju zatwierdzonego na rok 2025.

Jak poinformował we wtorek urzędnik wojskowy Republiki Środkowoafrykańskiej, cytowany przez agencję Associated Press, władze w Bangi stwierdziły, że "nie są w stanie zapłacić takiej kwoty". Zamiast tego "mają nadzieję zrekompensować Rosji straty zasobami mineralnymi, zwłaszcza złotem, uranem i żelazem", jak dotychczas rozliczali się z najemnikami z grupy Wagnera.

Wagnerowcy w Afryce. Ujęcie z nagrania, udostępnionego przez Grupę Wagnera w sierpniu 2021 roku
Wagnerowcy w Afryce. Ujęcie z nagrania, udostępnionego przez Grupę Wagnera w sierpniu 2021 roku
Źródło: Wagner Account/Anadolu Agency via Getty Images

Rosyjscy najemnicy w Afryce

Grupa Wagnera działa w różnych krajach afrykańskich co najmniej od 2017 roku. W Republice Środkowoafrykańskiej pierwsi najemnicy pojawili się w 2018 roku na zaproszenie prezydenta Faustina-Archange'a Touadery, od początku chroniąc jego interesy i pozwalając mu utrzymać się u władzy.

W zamian najemnicy przejmowali krajowy przemysł wydobywczy, czego przykładem są prowadzone przez nich firmy górnicze, takie jak Midas Resources i Diamville. Prowadzą również firmę zajmującą się wyrębem drewna Bois Rouge oraz media Lengo Sengo. Dodatkowo przejęli pełną kontrolę nad armią i siłami bezpieczeństwa.

Pierwsze doniesienia o planowanym zastąpieniu najemników rosyjskich w środkowoafrykańskim kraju pojawiły się tydzień po katastrofie lotniczej, w której 23 sierpnia 2023 roku zginął twórca tej formacji Jewgienij Prigożyn. Prokremlowski kanał w Telegramie, WCzK-OGPU, opublikował wiadomość, że operacje Wagnera w Afryce zostaną przejęte przez kontrolowany przez rząd Korpus Afrykański, utworzony prawdopodobnie w sierpniu 2023 roku przez GRU, rosyjski wywiad wojskowy, a nawiązujący nazwą do hitlerowskich sił ekspedycyjnych w Afryce.

Grupa Wagnera
Grupa Wagnera

Korpus Afrykański zamiast Wagnerowców

W styczniu 2024 roku oddziały nowej formacji wylądowały w Burkina Faso. W czerwcu 2025 roku Korpus Afrykański zastąpił grupę Wagnera w Mali. Według Corbeaunews, w Republice Środkowoafrykańskiej ma się pojawić na początku przyszłego roku, tuż po wyborach zaplanowanych w tym kraju na grudzień bieżącego roku.

Rosjanie chcą podpisać umowę jeszcze przed tymi wyborami, bo daje im to możliwość szantażowania niepopularnego w kraju Touadery.

Rosyjskie roszady w kraju pełnym złota. "Plan czerpania zysków"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosyjskie roszady w kraju pełnym złota. "Plan czerpania zysków"

Ale im bliżej wyborów, tym większe niezadowolenie mieszkańców środkowoafrykańskiej republiki. W poniedziałek kilkanaście tysięcy osób wyszło na ulice Bangi, żądając wyrzucenia z kraju Rosjan, oskarżanych przez międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka o popełnienie licznych, brutalnych zbrodni na ludności cywilnej, w tym o obcinanie ofiarom głów i rozpowszechnianie w mediach zdjęć z miejsc zbrodni.

- Jesteśmy tu, by powiedzieć "nie" trzeciej kadencji Touadery. Ale bardziej niż to, chcemy chronić naszej suwerenność, którą Touadera i grupa Wagnera zdeptali - powiedział agencji Associated Press członek opozycji Justin Wine.

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wagner Account/Anadolu Agency via Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
RosjaGrupa WagneraAfryka
Czytaj także:
Mroźny poranek, mroźna noc
Mroźna noc w części kraju. Termometry pokazały -6 stopni Celsjusza
METEO
Służby przy jeziorze Mamry
Spadł ze skutera do wody. Nie żyje
Olsztyn
Lech przed trudnym zadaniem w rewanżu
Boniek po meczu Lecha. "Boże drogi, jaki zawód"
Najnowsze
Prezydent USA Donald Trump
Rewolucja w Waszyngtonie. Czy Trump zrealizuje zapowiedź?
Świat
imageTitle
Zaskakująca wypowiedź trenera Lecha. "Zabrakło nam kilku kilogramów mięśni"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki powoła swoich współpracowników. Lista ministrów
Polska
Donald Trump
Cła Trumpa weszły w życie. "Agresywna polityka pozostanie z nami"
BIZNES
Walka z ogromnym pożarem na południu Francji
Spłonął obszar większy niż Paryż. "Katastrofa o niespotykanej skali"
METEO
Kierowca przekroczył prędkość i był pijany
Jechał za szybko. Stracił prawo jazdy i samochód
WARSZAWA
imageTitle
Lider Tour de Pologne z poważnymi obrażeniami. Co z jego dalszą jazdą?
EUROSPORT
Portugalska policja
Miała zabić pięcioro dzieci i uciec. 40-latka w rękach policji
Świat
shutterstock_2321207565
Żołnierz otworzył ogień do kolegów w bazie wojskowej
Świat
imageTitle
Darek w Warszawie, Jarek na trasie
EUROSPORT
Donald Trump
Będzie spotkanie Trumpa z Putinem i Zełenskim? Są warunki
Świat
O Darii pisały białoruskie media
"Mam dziwne przeczucie, lepiej ją sprawdźcie"
Klaudia Ziółkowska
Ukraina. 10. Brygada Górska
Finlandia nie kupi broni od USA dla Ukrainy
Świat
Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką pozdrawiają tłum zgromadzony przez Zamkiem Królewskim w Warszawie
Nawrocki zaprzysiężony. Najważniejsze i najciekawsze momenty
Polska
Karol Nawrocki
Zaprzysiężenie Nawrockiego, mordercze pożary, śmierć ministrów w katastrofie
Chmury, późne lato
Ciepło, choć nie bez chmur. Pogoda na dziś
METEO
Policja namierzyła pojazd 39-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec poszukiwań 13-latka
Katowice
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
Piebiak zachował immunitet. "Fatalny precedens"
Polska
imageTitle
Medaliści olimpijscy za mocni. Cenna lekcja koszykarzy przed Eurobasketem
EUROSPORT
Uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta
Izraelski dziennik o Nawrockim
Świat
imageTitle
Za wysokie progi. Faworyt wypunktował Lecha
EUROSPORT
Lech Poznań - Crvena
Lech Poznań - Crvena Zvezda (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
imageTitle
Kierunek Kanada. Thomas Mueller oficjalnie w nowym klubie
EUROSPORT
W wypadku na hulajnodze zginął 15-latek
Czekał na kask, "nie mógł się doczekać tej paczki". 15-letni Kuba nie żyje
Kujawsko-Pomorskie
Pożar na budowie basenu w Otwocku
Płonął dach na budowie basenu
WARSZAWA
Strażacy gaszą pożary w Hiszpanii
Ogień trawi Hiszpanię. "Wszystkie moje rzeczy spłonęły"
METEO
imageTitle
Fortuna na US Open. Najwyższa pula nagród w historii tenisa
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica