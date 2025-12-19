Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego trafił do muzeum. "Naprawdę należy do historii"

Okrągły Stół trafił właśnie do Muzeum Historii Polski Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w czwartek decyzję o usunięciu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego. Na konferencji prasowej stwierdził, że "z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół". - Takim miejscem jest Muzeum Historii Polski. Oddajemy Okrągły Stół historii - oświadczył.

Okragly Stół, zdjęcie z 6 lutego 1989 r. Źródło: Erazm Ciołek / Wikipedia

- Okrągły Stół to najważniejszy mebel końcówki PRL-u i początku III Rzeczypospolitej. Jego miejsce jest w Muzeum Historii Polski - ocenił dr Michał Przeperski, rzecznik prasowy MHP. - Część Okrągłego Stołu będziemy prezentować na wystawie stałej od wiosny 2027 roku. Jak tu opowiedzieć historię Polski i Polaków w końcówce XX wieku bez takiego artefaktu? - pytał retorycznie w rozmowie z reporterem TVN24.

16-segmentowy stół jest symbolem polskiej transformacji ustrojowej. Kto brał udział w obradach przy Okrągłym Stole - czytaj więcej >>>

Rzecznik muzeum opowiedział, jaka dokładnie była rola Okrągłego Stołu. - Uczestnicy obrad zasiadali (przy nim - red.) tylko dwukrotnie - 6 lutego 1989 i potem 5 kwietnia 1989 roku na początek i na koniec, bo całość tych najbardziej skomplikowanych, budzących najwięcej emocji obrad, toczyła się przy stolikach, przy podstolikach, więc w znacznie mniejszych grupach i zespołach - doprecyzował.

Okrągły Stół powstawał "na szybko"

Przedstawiciel muzeum opowiedział też historię powstania Okrągłego Stołu - Ten mebel powstawał błyskawicznie. Jest ogromny, 8,4 metra średnicy. Powstawał w Henrykowskiej Fabryce Mebli Artystycznych. Ponieważ powstawał szybko, to polakierowano tylko powierzchnię i elementy nóg - opisywał.

Rzecznik muzeum zwrócił uwagę na wciąż obecny zapach lakieru. - Może to też spowodowało, że tylko dwukrotnie zdecydowano się usiąść w 50-sobowym całym składzie przy tych plenarnych obradach - zastanawiał się dr Przeperski.

Przedstawiciel MHP podkreślił, że decyzja o przeniesieniu mebla do muzeum, jest jego zdaniem słuszna. - Myślę, że nie było w historii Polski takiego mebla, przy którym siedziałoby jednocześnie tak wielu ważnych ludzi, tak wielu ministrów, tak wielu przyszłych i byłych posłów, kilku prezydentów Polski, więc w tym sensie to, że ten mebel trafia do Muzeum Historii Polski jest absolutnie należyte i właściwe. I moim zdaniem trudno się nie zgodzić z panem prezydentem Karolem Nawrockim - powiedział.

dr Michał Przeperski Rzecznik Prasowy MHP Źródło: TVN24

- To jest mebel historyczny, ale też w tym sensie, że on już naprawdę należy do historii, ponieważ to, o czym dyskutowano przy Okrągłym Stole, przeszło do historii - zwrócił uwagę rzecznik, nawiązując do słów Nawrockiego.

- Mogę zapewnić, że artefakt zostanie poddany pieczołowitej konserwacji, jak przystało na najważniejszy mebel III Rzeczypospolitej, jak przystało na Muzeum Historii Polski - podkreślił.

