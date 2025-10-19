Logo strona główna
Świat

"Rażące naruszenie" zawieszenia broni. Netanjahu: odpowiemy siłą

Izraelskie wojsko przy granicy Strefy Gazy
Hamas wzywany do zaprzestania przemocy. Grupa opublikowała nagranie z egzekucji na ulicach Gazy
Źródło: Reuters
Izraelskie wojsko podało, że bojownicy Hamasu przeprowadzili "wielokrotne ataki" na siły izraelskie poza strefą buforową "żółtej linii", nazywając to "rażącym naruszeniem" zawieszenia broni - powiadomił Reuters. - Odpowiemy siłą na ataki Hamasu na nasze wojska - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Uzbrojone jednostki Hamasu przeprowadziły atak na siły izraelskie w Rafah, na południu Strefy Gazy. Siły Obronne Izraela (IDF) odpowiedziały nalotami na ten obszar - przekazały w niedzielę portal The Times of Israel i agencja Reuters.

Według izraelskich wojskowych ze strony Hamasu miało dojść do ostrzału z użyciem granatnika przeciwpancernego i do otwarcia ognia snajperskiego.

Po ataku minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir zaapelował do izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu o wznowienie działań wojskowych w Strefie Gazy. Jego zdaniem to jawne naruszenie rozejmu przez Hamas.

"Wzywam premiera do nakazania Siłom Obronnym Izraela (IDF) wznowienia walk w Strefie Gazy z pełną siłą" – oświadczył skrajnie prawicowy polityk, cytowany przez izraelskie media.

"Fałszywe przekonanie, że Hamas zmieni swoje postępowanie, a nawet będzie przestrzegał podpisanego porozumienia, okazuje się, co nie dziwi, zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Ta nazistowska organizacja terrorystyczna musi zostać całkowicie zniszczona i im szybciej, tym lepiej" - dodał.

Odpowiemy siłą na ataki Hamasu na nasze wojska - oświadczył premier premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Ciągła praca, głód i ataki. "Nigdy nie wahałem się ani jednego dnia”
Niespokojnie mimo rozejmu w Gazie

10 października wstrzymano walki w Gazie i od tego dnia obowiązywała pierwsza faza umowy pokojowej.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP

Izraelskie wojsko przekazało w piątek, że "kilku terrorystów" otworzyło ogień do żołnierzy w rejonie Rafah. W ataku nikt nie został ranny. Armia podała następnie, że tego samego dnia zaatakowała kolejną grupę bojowników, którzy zbliżali się do żołnierzy w Chan Junus. Departament stanu USA oświadczył w sobotę, że poinformował państwa gwarantujące porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy o "wiarygodnych doniesieniach" wskazujących na "ryzyko naruszenia zawieszenia broni przez Hamas wobec ludności Gazy".

USA: Hamas planuje ataki na cywilów w Strefie Gazy
Hamas odrzucił zarzut, odpowiadając, że "to władze okupacyjne (Izrael - red.) utworzyły, uzbroiły i sfinansowały gangi przestępcze, które dopuściły się morderstw, porwań, kradzieży ciężarówek z pomocą humanitarną i napaści na palestyńską ludność cywilną".

Jest rozejm, ale wciąż giną ludzie
Autorka/Autor: js, ms/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATEF SAFADI

