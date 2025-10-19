"Rażące naruszenie" zawieszenia broni. Netanjahu: odpowiemy siłą

Uzbrojone jednostki Hamasu przeprowadziły atak na siły izraelskie w Rafah, na południu Strefy Gazy. Siły Obronne Izraela (IDF) odpowiedziały nalotami na ten obszar - przekazały w niedzielę portal The Times of Israel i agencja Reuters.
Według izraelskich wojskowych ze strony Hamasu miało dojść do ostrzału z użyciem granatnika przeciwpancernego i do otwarcia ognia snajperskiego.
Po ataku minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir zaapelował do izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu o wznowienie działań wojskowych w Strefie Gazy. Jego zdaniem to jawne naruszenie rozejmu przez Hamas.
"Wzywam premiera do nakazania Siłom Obronnym Izraela (IDF) wznowienia walk w Strefie Gazy z pełną siłą" – oświadczył skrajnie prawicowy polityk, cytowany przez izraelskie media.
"Fałszywe przekonanie, że Hamas zmieni swoje postępowanie, a nawet będzie przestrzegał podpisanego porozumienia, okazuje się, co nie dziwi, zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Ta nazistowska organizacja terrorystyczna musi zostać całkowicie zniszczona i im szybciej, tym lepiej" - dodał.
Odpowiemy siłą na ataki Hamasu na nasze wojska - oświadczył premier premier Izraela Benjamin Netanjahu.
Niespokojnie mimo rozejmu w Gazie
10 października wstrzymano walki w Gazie i od tego dnia obowiązywała pierwsza faza umowy pokojowej.
Izraelskie wojsko przekazało w piątek, że "kilku terrorystów" otworzyło ogień do żołnierzy w rejonie Rafah. W ataku nikt nie został ranny. Armia podała następnie, że tego samego dnia zaatakowała kolejną grupę bojowników, którzy zbliżali się do żołnierzy w Chan Junus. Departament stanu USA oświadczył w sobotę, że poinformował państwa gwarantujące porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy o "wiarygodnych doniesieniach" wskazujących na "ryzyko naruszenia zawieszenia broni przez Hamas wobec ludności Gazy".
Hamas odrzucił zarzut, odpowiadając, że "to władze okupacyjne (Izrael - red.) utworzyły, uzbroiły i sfinansowały gangi przestępcze, które dopuściły się morderstw, porwań, kradzieży ciężarówek z pomocą humanitarną i napaści na palestyńską ludność cywilną".
Autorka/Autor: js, ms/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATEF SAFADI