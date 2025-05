"Programy zostaną wznowione". Mimo działań Trumpa

Z powodu decyzji Donalda Trumpa wiele organizacji pozarządowych w Polsce może zniknąć Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Radio Głos Ameryki (VOA) wznowi działalność - poinformowała w sobotę organizacja Reporterzy bez Granic (RSF), powołując się na przesłany mailem komunikat amerykańskiego resortu sprawiedliwości. Od marca działalność radia była ograniczana rozporządzeniem prezydenta Donalda Trumpa.

Kluczowe fakty: W marcu prezydent USA podpisał rozporządzenie ograniczające funkcjonowanie Agencji ds. Globalnych Mediów.

W konsekwencji decyzji pracownicy Radia Głos Ameryki byli wysyłani na przymusowe urlopy.

Do likwidacji USAGM wzywał również Elon Musk.

W marcu prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie nakazujące maksymalne ograniczenie działań i personelu Agencji do spraw Globalnych Mediów, odpowiedzialnej za media dla zagranicy, w tym Radio Swoboda/Radio Wolna Europa i Głos Ameryki (VOA).

Zwolnienia w VOA i innych mediach rozpoczęły się z inicjatywy zespołu Elona Muska DOGE już na początku marca i objęły między innymi dziennikarzy ukraińskiej sekcji Głosu Ameryki. Jak podał na Facebooku ukraiński korespondent VOA w Pentagonie Ostap Jarysz, został on poinformowany o swoim zwolnieniu tuż przed wejściem na antenę.

Teraz departament sprawiedliwości przekazał, że jeszcze w sobotę ponownie zostaną aktywowane zamrożone wcześniej konta mailowe pracowników Głosu Ameryki, a Agencja ds. Globalnych Mediów (USAGM) oczekuje, że "programy Głosu Ameryki zostaną wznowione w przyszłym tygodniu".

Sąd federalny zawiesił decyzje o masowych zwolnieniach

Jeszcze w marcu sąd federalny w Nowym Jorku zawiesił decyzje o masowych zwolnieniach mających doprowadzić do likwidacji Głosu Ameryki.

Sędzia Paul Oetken uznał próby rozmontowania VOA za "klasyczny przypadek arbitralnego i kapryśnego podejmowania decyzji" i zakazał władzom "jakichkolwiek dalszych prób zwolnień, redukcji zatrudnienia lub przymusowych urlopów" do czasu dalszych rozpraw.

Sąd federalny w Waszyngtonie polecił wkrótce potem Agencji ds. Globalnych Mediów przywrócenie dotacji Radiu Wolna Europa.

Trump krytykuje USAGM

USAGM odpowiada za działanie i finansowanie opłacanych z budżetu mediów skierowanych do zagranicznych odbiorców, zwłaszcza w krajach, gdzie brakuje niezależnych mediów lub są one ograniczane. Wśród nich są między innymi telewizja i radio Głos Ameryki (Voice of America, VOA), Radio Wolna Europa/Radio Swoboda (RFE/RL), Radio Wolna Azja. Według "NYT" AGM ma budżet 270 milionów dolarów, ponad dwa tysiące pracowników, a związane z nią kanały nadają w 49 językach.

Finansowane przez USAGM media skierowane głównie do zagranicznych społeczeństw w krajach o ograniczonej swobodzie prasy były od dawna krytykowane przez obóz Trumpa, a także przez Elona Muska, który wezwał do ich likwidacji.

Trump i jego współpracownicy twierdzili, że są one bastionem "radykalnej lewicy" i krytyków prezydenta, a także "bezużytecznymi elementami federalnej biurokracji".

Formalnie Trump nie może zlikwidować tych instytucji bez zgody Kongresu, który je powołał, dlatego administracja uciekała się dotychczas do takich rozwiązań jak wycofanie dotacji, zwolnienia i przymusowe urlopy. Legalność tych decyzji została zakwestionowana w przynajmniej trzech przypadkach przez sądy