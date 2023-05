"Teraz proszę o jedną rzecz". Apel Zełenskiego podczas szczytu Rady Europy

Wołodymyr Zełenski podczas 4. Szczytu Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy w Reykjaviku mówił, że Ukraina potrzebuje silniejszej obrony przed atakami rakietowymi Rosji oraz samolotów, które wzmocnią możliwości odpierania przeciwnika. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował o stworzenie na Ukrainie 100 ośrodków zdrowia psychicznego, aby obywatele tego kraju mogli uporać się z traumami wojennymi. - Musimy być jeszcze silniejsi i bardziej zjednoczeni. Wykorzystajmy ten moment, aby wzmocnić naszą tożsamość i jedność - apelował prezydent Andrzej Duda.

W Reykjaviku, stolicy Islandii, odbywa się 4. Szczyt Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy. Potrwa on do środy.

Rada Europy to międzynarodowa organizacja rządowa, która skupia prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza kontynentu. Obecnie liczy 46 członków, jej siedzibą jest Strasburg. Organizacja zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i praworządności

Zełenski apeluje o wzmocnienie obrony powietrznej

Podczas szczytu głos poprzez połączenie online zabrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński prezydent dziękował sojusznikom za pomoc i jednocześnie mówił o potrzebie silniejszej obrony przed atakami rakietowymi Rosji oraz samolotów, które wzmocnią możliwości odpierania przeciwnika.

Prezydent wskazał, że jeszcze rok temu Ukraina "nie mogła strącać większości rosyjskich rakiet, szczególnie balistycznych". Wyjaśnił, że udało się to zmienić dzięki jedności wspólnoty międzynarodowej.

- Teraz proszę o jedną rzecz. Jeżeli jesteśmy w stanie zrobić to, to znaczy, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko, jeżeli jesteśmy zjednoczeni i jeżeli jesteśmy zdeterminowani, by chronić ludzkie życie. Odpowiedź jest w jedności - mówił dalej.

- My, w jedności, jesteśmy w stanie załatwić jakąkolwiek sprawę na 100 procent - podkreślił.

- Potrzebujemy jednak więcej: myśliwców, bez których żaden system obrony powietrznej nie będzie doskonały i jestem przekonany, że do tego dojdziemy. Naszym priorytetem powinno być 100 procent. Agresorowi powinniśmy dać zero procent - oświadczył Zełenski w wystąpieniu online.

Macron chce stworzenia centrów na Ukrainie dla osób z traumami wojennymi

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował podczas swojego wystąpienia o stworzenie na Ukrainie 100 ośrodków zdrowia psychicznego, aby obywatele tego kraju mogli uporać się z traumami wojennymi.

- Sugeruję, abyśmy mogli rozpocząć duży projekt, aby (Bank Rozwoju Rady Europy) mógł jak najszybciej wesprzeć ich budowę – powiedział Macron podczas otwarcia szczytu Rady Europy w Reykjaviku.

Emmanuel Macron TVN24

Prezydent Duda: wykorzystajmy ten moment, aby wzmocnić naszą tożsamość i jedność

Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Podczas sesji otwierającej szczyt Rady Europy przypominał, że organizacja ta została utworzona po przezwyciężeniu okropności II wojny światowej, a jej celem była ochrona takich wartości, jak wolność obywateli, życie ludzkie, praworządność i demokracja.

- (Te wartości) jednoczą nas i stanowią podstawę naszej wyjątkowej społeczności. Musimy o tym pamiętać, rozpoczynając dzisiejszą dyskusję. Jesteśmy wspólnotą wartości i naszym obowiązkiem jest ich bronić – powiedział prezydent Duda.

Zwracał uwagę, że szczyty Rady Europy nie odbywają się co roku, nie odbywają się też regularnie, tylko w przełomowych i historycznych momentach, które wymagają głębszej refleksji nad wartościami, które leżą u podstaw organizacji. - Niestety szczyt w Reykjaviku odbywa się w czasie największego ataku na wartości demokratyczne od czasu upadku reżimów totalitarnych na Starym Kontynencie - mówił.

Prezydent podkreślił, że Rosja, prowadząc inwazję na Ukrainę, nie tylko chce zniszczyć ten kraj, ale także zrewidować wszystkie wartości, na których opiera się Rada Europy.

- Pamiętajmy, że plan Putina obejmuje w szerszym kontekście budowę innego porządku, opartego na wartościach sprzecznych z naszymi. W takim świecie demokracja staje się pustym pojęciem, liczy się tylko naga siła, a prawa człowieka to tylko fasada, ponieważ każdego obywatela można skazać na dziesiątki lat w kolonii karnej lub stracić życie z jakiegokolwiek powodu. Wszyscy tutaj musimy być tego w pełni świadomi – powiedział Duda.

Wskazywał, że szczyt Rady Europy odbywa się, kiedy Rosja – jeszcze rok temu będąca członkiem Rady Europy – wraz ze swoim wasalem Łukaszenką atakuje cały wolny świat. - Nie wolno nam się temu podporządkować. Musimy być jeszcze silniejsi i bardziej zjednoczeni. Wykorzystajmy ten moment, aby wzmocnić naszą tożsamość i jedność - dodał.

Sunak: wyzwanie dla naszych wartości rośnie, a teraz jest moment na odparcie go

Głos zabrał też między innymi brytyjski premier Rishi Sunak. - Dziś stoimy w obliczu największego zagrożenia dla demokracji i rządów prawa na naszym kontynencie od czasu podpisania traktatu londyńskiego (na mocy którego powstała w 1949 roku Rada Europy - red). Z Rosją prowadzącą wojnę agresywną na europejskiej ziemi i Chinami rosnącymi w asertywności, świat staje się coraz bardziej rywalizujący i niestabilny. Wyzwanie dla naszych wartości rośnie, a moment na odparcie go jest teraz - podkreślał.

- Demokracje, takie jak nasze, muszą budować odporność, abyśmy mogli współpracować i konkurować z tymi, którzy napędzają niestabilność - mówił Sunak.

Podkreślił, że Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, ale nie opuściła Europy i razem z innymi krajami Rady Europy chce bronić wspólnych wartości. Przekonywał, że kraje członkowskie muszą się wykazywać takim samym zdecydowaniem jak w zeszłym roku, gdy Rosja, w ciągu kilku dni od dokonanej agresji na Ukrainę, została wydalona z Rady Europy. Wezwał do tego, by wysłać jasny komunikat, iż państwa członkowskie będą wspierać Ukrainę tak długo jak to konieczne i że pociągną Rosję do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne.

Ale brytyjski premier wezwał też, by wyciągnąć wnioski z wojny i przygotować się do konfrontacji z zagrożeniami, zanim staną się one zbyt duże, by sobie z nimi poradzić. Wymienił działania w zakresie cyberbezpieczeństwa, sztuczną inteligencję i walkę z nielegalną imigracją.

Rishi Sunak TVN24

Autor:mjz / prpb

Źródło: PAP