Nastolatek w stanie krytycznym z powodu ptasiej grypy. Źródło zakażenia nieznane 

U nastolatka z Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie potwierdzono zakażenie wirusem ptasiej grypy. Dokładne źródło infekcji nie jest na ten moment znane Jest to pierwszy przypadek transmisji wirusa na człowieka na terenie kraju - informuje Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego. CNN przypomina, że w 2014 roku w kraju odnotowano jeden przypadek zakażenia. Był on jednak związany z podróżą.

Jak opisuje NBC News, pierwsze objawy zakażenia pojawiły się u zainfekowanego nastolatka w sobotę 2 listopada. Obejmowały one zapalenie spojówek i kaszel. W ubiegłym tygodniu dziecko zostało przyjęte do szpitala w Vancouver z powodu ostrego zespołu niewydolności oddechowej. Wstępne testy wykazały, że jest ono zakażone ptasią grypą. We wtorek potwierdzono u niego infekcję.

Nastolatek z Kanady zakażony ptasią grypą

Na ten moment nie wiadomo, w jaki sposób doszło do zakażenia nastolatka. Dziecko nie miało kontaktu ze zwierzętami hodowlanymi. Psy, koty i gady, z którymi miało kontakt, nie były nosicielami wirusa. - Dochodzenie jest w toku – przyznaje cytowana przez NBC News Bonnie Henry, odpowiedzialna za służbę zdrowia w regionie. Kobieta dodała, że nastolatek nie posiada chorób współistniejących, które mogłyby przyczynić się do rozwinięcia infekcji. Zgodnie z jej relacją w Kolumbii Brytyjskiej zidentyfikowano 26 ognisk choroby. Ta obecna jest jednak głównie wśród ptactwa. Wirusa nie wykryto wśród bydła mlecznego. Władze monitorują stan 40 osób, które miały kontakt z zakażonym nastolatkiem. Na ten moment nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek z nich był chory.