Kobiety znów na ulicach. Protesty na Białorusi i nie tylko

W Mińsku odbył się w sobotę kolejny marsz kobiet. Pojawiają się informacje o co najmniej 10 zatrzymanych. Ambasada USA na Białorusi apeluje do swoich obywateli o zrobienie zapasów wody, jedzenia i leków w związku z możliwym strajkiem generalnym.

Ultimatum postawione Łukaszence

W niedzielę upływa termin tzw. narodowego ultimatum, które postawiła Alaksandrowi Łukaszence opozycjonistka Swiatłana Cichanouska. Zapowiedziała ona, że ogłosi ogólnokrajowy strajk, jeżeli do 25 października włącznie Łukaszenka nie spełni trzech żądań. Wezwała Łukaszenkę do ogłoszenia swojej dymisji, do całkowitego zaprzestania przemocy na ulicach oraz do zwolnienia wszystkich więźniów politycznych.