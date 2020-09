Wielotysięczny tłum przed siedzibą białoruskiego prezydenta. "Łukaszenka jest w tarapatach"

Marsz Jedności ruszył w niedzielę ulicami stolicy Białorusi. Manifestacja licząca według różnych źródeł od kilkudziesięciu do nawet 150 tysięcy ludzi, dotarła przed siedzibę prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Pałac Niepodległości jest pilnie strzeżony przez służby. Do miasta skierowano oddziały milicji i wojska. Do centrum Mińska wjechały także samochody opancerzone.

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, ponad 100 tysięcy ludzi bierze udział w niedzielę w Marszu Jedności odbywającym się w Mińsku. Pochód, zapowiadany jako kolejny masowy protest po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia, podąża przez centrum stolicy Białorusi.

"Łukaszenka jest w tarapatach. 100-150 tysięcy ludzi zgromadziło się w pobliżu jego rezydencji. Wszyscy skandują: 'Łukaszenka - do radiowozu', 'Łukaszenka - do więziennej toalety' oraz 'Trybunał!' " - relacjonuje na Twitterze białoruski dziennikarz Franak Wiaczorka. Polska Agencja Prasowa donosi z kolei o co najmniej kilkudziecięciu tysiącach protestujących przed Pałacem Niepodległości.

Uczestnicy protestu podeszli blisko do kordonu utworzonego przez funkcjonariuszy OMON i żołnierzy wojsk wewnętrznych, a także przez milicyjną polewaczkę i maszyny z rozkładanymi tarczami do rozpędzania demonstracji. Na płocie, który w ten sposób powstał, demonstranci przykleili plakaty i malują grafitti.

"Odejdź!" i "Wstyd" – skandowano pod adresem Łukaszenki w trakcie demonstracji, która stała się już tradycyjnym wydarzeniem niedzieli w czasie akcji protestu po sfałszowanych wyborach prezydenckich.

Ze strony sił bezpieczeństwa stale rozlegał się dźwięk syreny, który zapewne miał odstraszać demonstrantów.

"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"

W tłumie widać wiele flag biało-czerwono-białych, w kolorach narodowych używanych przez opozycję. Ludzie przybyli tłumnie, mimo padającego deszczu, wielu ubrało się w stosowną odzież.

"Hasło dzisiejszego marszu to: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - pisał wcześniej w niedzielę Wiaczorka. Pod wpisem zamieścił nagranie, na którym widać biało-czerwony tłum, maszerujący przez centrum Mińska. "Ten protest ma pokazać, że ludzie są zjednoczeni w pragnieniu zmian, podczas gdy władze próbują podzielić naród" - dodał.

Ania i Wacław przyszli na marsz z dwójką dzieci, w wieku roku i dwóch, pomimo zdecydowanych ostrzeżeń ze strony MSW, by rodzicie "opamiętali się" i zachowywali się odpowiedzialnie.

- Przede wszystkim dzieci są z nami, bo nie mamy ich z kim zostawić – śmieje się Ania. - A na poważnie to uważamy, że wszyscy powinniśmy tu być, bo rozstrzyga się przyszłość naszych dzieci – dodaje. - Dlaczego mamy się bać wyjść na ulice we własnym mieście? – pyta Wacław. Jego zdaniem Białorusini mają prawo do pokojowego protestu. - Ludzi zatrzymują i zastraszają, ale liczba protestujących nie maleje. Może to da władzom do myślenia - dodaje.

Wiasna: kilkudziesięciu zatrzymanych

Milicja próbowała powstrzymać pochód, blokując drogi i dokonując zatrzymań. Białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna poinformowało o zatrzymaniu w niedzielę 88 osób w Mińsku. Wśród zatrzymanych jest członkini Rady Koordynacyjnej, utworzonej przez opozycję, Wolha Paulawa.

Wokół głównych placów i obiektów zgromadzono duże siły milicji i postawiono ogrodzenia. Przy pałacu prezydenckim stoją m.in. wojskowe transportery opancerzone BTR. Ulice w centrum miasta są zablokowane, większość sklepów zamknięto. Nie działają stacje metra.

W Mińsku zaczęły się także zakłócenia w działaniu internetu. Prędkość przesyłu danych znacznie się pogorszyła. Jeden z operatorów potwierdził, że stało się tak na polecenie władz. Nie można posługiwać się komunikatorami, nie ładują się także strony internetowe.

MSW uprzedziło rano, że będzie przerywać "nielegalne akcje" i wezwało obywateli, by nie brali w nich udziału.

Do zatrzymań, ale o wiele mniej licznych, doszło również w innych miastach Białorusi: Grodnie, Brześciu, Baranowiczach i Witebsku. W Mohylewie milicja zatrzymała dziennikarza agencji informacyjnej BiełaPAN Alesia Asipcowa.

Budynek białoruskiego MSW w Mińsku otoczony przez wojsko PAP/EPA/STRINGER

Sprzęt specjalny milicji i wojsk wewnętrznych na ulicach

Do centrum z obrzeży miasta wjechał rano sprzęt milicyjny i wojskowy, w tym ciężarówki, samochody do rozpędzania demonstracji i polewaczki, a także samochody opancerzone. Opancerzone pojazdy BRDM znajdują się m.in. w pobliżu siedziby prezydenta - Pałacu Niepodległości. Do miasta wjechała również kolumna transporterów opancerzonych BTR - podał portal TUT.by.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiększono liczbę milicji i wojska. Dodatkowo zaangażowano sprzęt specjalny milicji i wojsk wewnętrznych MSW. W ciągu dnia zamknięte będą niektóre ulice" - zapowiedziano w komunikacie.

W ubiegłą niedzielę i dwa tygodnie temu w marszach protestu wzięło udział po kilkaset tysięcy ludzi. Protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów trwają na Białorusi już od 29 dni.

Białoruś PAP/Maciej Zieliński

Autor:ft, momo/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl