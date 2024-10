"Rok ludobójstwa", "Stop zbrojeniu Izraela". Demonstracje na całym świecie

Tysiące protestujących wyszło w sobotę na ulice dużych miast na całym świecie, domagając się zakończenia rozlewu krwi w Strefie Gazy. Propalestyńscy demonstranci maszerowali między innymi przez Londyn, Berlin, Rzym, Kapsztad i Manilę. W niektórych miejscach doszło do starć z policją i z kontrdemonstracjami, które popierają politykę Izraela.

7 października minie rok od ataku terrorystycznego Hamasu na Izrael , zginęło wówczas ok. 1200 osób, a 251 wzięto jako zakładników. W wyniku izraelskiej odpowiedzi zbrojnej zginęło od tego czasu ponad 41 tys. mieszkańców Strefy Gazy.

Aresztowania w Londynie

W zorganizowanym przez Kampanię Solidarności z Palestyną (PSC) w Londynie marszu, który odbył się na dwa dni przed rocznicą ataku palestyńskiej organizacji Hamas na Izrael, wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Wzywali oni do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy i zakończenia eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Policja oceniła, że marsz, biorąc pod uwagę liczbę osób, przebiegł spokojnie, ale dodała, że musiała utworzyć kordon ochronny, gdy niewielka grupa oderwała się od głównej propalestyńskiej manifestacji i próbowała zbliżyć się do kontrmanifestacji zwołanej przez organizację Stop the Hate. Protestujący mieli transparenty z napisami: "Wolna Palestyna", "Stop zbrojeniu Izraela".

Dwa protesty w Berlinie

w Berlinie w sobotę doszło do demonstracji proizraelskich i propalestyńskich. Między protestującymi obu demonstracji doszło do przepychanek - podał portal tagesschau.

W poniedziałek, w rocznicę ataku Hamasu na Izrael, w stolicy Niemiec odbędzie się demonstracja pokojowa. Berlińska policja poinformowała, że około 2000 funkcjonariuszy będzie zabezpieczać to wydarzenie.

Niespokojnie w Rzymie

W Rzymie doszło w sobotę do starć z policją podczas zabronionej przez władze miasta propalestyńskiej manifestacji z udziałem około 5 tysięcy osób. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych przeciwko agresywnym uczestnikom marszu. Funkcjonariusze zostali obrzuceni kamieniami i butelkami, zaatakowani kijami oraz wyrwanymi znakami drogowymi. Agencja Ansa informuje o zranionej w głowę manifestantce.

Protesty w RPA. "Nie dostarczaj niczego Izraelowi"

Tysiące osób w sobotę protestowało przeciwko polityce Izraela także w Kapsztadzie przed parlamentem Republiki Południowej Afryki, a w Johannesburgu przed konsulatem USA wzywano do izolowania państwa żydowskiego na arenie międzynarodowej.

Protestujący nieśli transparenty z napisami: "Nie kupuj i nie dostarczaj niczego Izraelowi" i "Bojkotuj apartheid Izraela". Wzywano do nałożenia sankcji na Izrael za "zbrodnie wojenne" i do wdrożenia w ustawodawstwie RPA Międzynarodowej Konwencji ONZ o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu. Tak zwana konwencja o apartheidzie pochodzi z 1976 r. i była skierowana przeciwko systemowi dyskryminacji rasowej w RPA, ale według wielu prawników i polityków południowoafrykańskiego kraju mogłaby być podstawą prawną do nałożenia sankcji także na Izrael.