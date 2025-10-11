Zełenski po rozmowie z Trumpem. "Są dobre opcje i solidne pomysły"

Wołodymyr Zełenski przekazał, że pogratulował amerykańskiemu prezydentowi "sukcesu i porozumienia w sprawie Bliskiego Wschodu, które udało mu się wywalczyć, co jest niezwykłym osiągnięciem". "Jeśli można powstrzymać wojnę w jednym regionie, to z pewnością można powstrzymać również inne wojny - w tym wojnę Rosji" - napisał Zełenski na X.
"Poinformowałem prezydenta Trumpa o atakach Rosji na nasz system energetyczny i doceniam jego gotowość do udzielenia nam wsparcia. Omówiliśmy możliwości wzmocnienia naszej obrony powietrznej, a także konkretne porozumienia, nad którymi pracujemy, aby to zapewnić. Są dobre opcje i solidne pomysły, jak nas naprawdę wzmocnić" - dodał.
"Strona rosyjska musi być gotowa do podjęcia prawdziwej dyplomacji – można to osiągnąć siłą" - napisał ukraiński prezydent.
