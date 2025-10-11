Zełenski po rozmowie z Trumpem. "Są dobre opcje i solidne pomysły"

Zełeński: Potrzebujemy globalnych zasad dotyczących AI w dronach Źródło: Reuters

Wołodymyr Zełenski przekazał, że pogratulował amerykańskiemu prezydentowi "sukcesu i porozumienia w sprawie Bliskiego Wschodu, które udało mu się wywalczyć, co jest niezwykłym osiągnięciem". "Jeśli można powstrzymać wojnę w jednym regionie, to z pewnością można powstrzymać również inne wojny - w tym wojnę Rosji" - napisał Zełenski na X.

I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025 Rozwiń Źródło: X

"Poinformowałem prezydenta Trumpa o atakach Rosji na nasz system energetyczny i doceniam jego gotowość do udzielenia nam wsparcia. Omówiliśmy możliwości wzmocnienia naszej obrony powietrznej, a także konkretne porozumienia, nad którymi pracujemy, aby to zapewnić. Są dobre opcje i solidne pomysły, jak nas naprawdę wzmocnić" - dodał.

"Strona rosyjska musi być gotowa do podjęcia prawdziwej dyplomacji – można to osiągnąć siłą" - napisał ukraiński prezydent.

