Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Przywódca Iranu: nie ugniemy się przed światowym mocarstwami

Masud Pezeszkijan
Trump: Iran nie może mieć broni jądrowej
Źródło: Reuters
Przywódca Masud Pezeszkian ogłosił, że jego kraj "nie ugnie się" przed światowymi mocarstwami. Sobotnia deklaracja padła dzień po piątkowych wypowiedziach Donalda Trumpa o ewentualnym ograniczonym ataku na Iran.

- Mocarstwa światowe ustawiają się w kolejce, żeby zmusić nas do ugięcia się, ale my nie ugniemy się pomimo wszystkich problemów, jakie nam stwarzają - powiedział Pezeszkian w przemówieniu transmitowanym na żywo w telewizji państwowej.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że rozważa ograniczony atak na Iran. Wcześniej dziennik "Wall Street Journal" podał, że celem takiego ataku byłoby zmuszenie Iranu do spełnienia żądań dotyczących porozumienia w sprawie programu jądrowego. Według gazety, Trump mógłby wydać taki rozkaz w ciągu najbliższych dni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Płonące zdjęcie irańskiego Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego (demonstracja w Szwajcarii, 13.01.2026)
Coś pękło. Czas się przygotować
Jacek Tacik
Prezydent USA Donald Trump rozważa przeprowadzenie ataku na Iran
"10-15 dni" albo "wydarzą się naprawdę złe rzeczy"
Norwedzy pełnią służbę przy samolocie C-130J Hercules w bazie lotniczej Al-Asad w Iraku w ramach operacji Inherent Resolve (2025)
Ewakuują żołnierzy z Bliskiego Wschodu. Rośnie obawa przed konfliktem

W czwartek, podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju, Trump podkreślił, że ma nadzieję na wypracowanie porozumienia z Iranem, i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10 dni. Potem określił ten horyzont czasowy na 10-15 dni.

Rozmowy Teheran-Waszyngton

USA i Iran wznowiły na początku lutego rozmowy na temat umowy nuklearnej, prowadzone za pośrednictwem Omanu. Po pierwszej rundzie negocjacji, które odbyły się 6 lutego, agencja Reutera podała, że Iran odrzucił amerykańskie wezwania do całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu.

Władze w Teheranie deklarują, że ich program nuklearny ma wyłącznie cywilny i pokojowy charakter. Zachód obawia się, że Iran dąży do produkcji broni atomowej, na co wskazuje m.in. wzbogacanie dużych ilości uranu do poziomu, który jest zbliżony do potrzeb militarnych.

Prezydent Iranu (w środku) i minister Iranu ds. ropy naftowej (pierwszy z lewej) w Moskwie (17.01.2025)
Prezydent Iranu (w środku) i minister Iranu ds. ropy naftowej (pierwszy z lewej) w Moskwie (17.01.2025)
Źródło: ALEXANDER NEMENOV/EPA
OGLĄDAJ: "Nie tylko Iran. USA też są pod ścianą"
pc

"Nie tylko Iran. USA też są pod ścianą"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adrian Wróbel

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
IranIrański program atomowyUSADonald TrumpUSA - IranAdministracja Donalda TrumpaEnergetyka atomowa
Czytaj także:
imageTitle
Miał jeździć dla Kazachstanu, został ikoną Holandii
EUROSPORT
Radzimir Dębski "Jimek"
Jimek: Nigdy nie chciałem się wyprowadzać. Dla mnie szpanem jest zostać
Tomasz-Marcin Wrona
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Sobota pachniała wiosną
METEO
imageTitle
Kane goni rekord Lewandowskiego. Dobry występ Kamińskiego
EUROSPORT
imageTitle
Czekamy na trzeci przejazd Polek w bobslejowej dwójce podwójnej
RELACJA
imageTitle
Dumny chorąży Semirunnij. "Będę trzymał polską flagę najwyżej, jak mogę"
EUROSPORT
58 min
Kompania Kurta
Gromią Rosjan w "strefie śmierci". Kim są Kurt i jego ludzie?
Superwizjer. Podcast
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Trzęsienie ziemi na Słowacji
METEO
Donald Trump
Kolejny ruch Trumpa. Europa odpowie "bazooką"?
Świat
imageTitle
Klasyfikacja medalowa igrzysk olimpijskich 2026
EUROSPORT
imageTitle
Przeklęte kilkanaście sekund. Stypendium dla Polaków było o krok
EUROSPORT
Indie, stan Jharkhand
"Błagałem ze złożonymi rękami". Spalili kobietę i niemowlę
Świat
imageTitle
Bobslejowe szaleństwo i festiwal wywrotek w Cortinie. "No leży, leży. Niemożliwe!"
EUROSPORT
Odwilż, roztopy, idzie wiosna, pogoda
Temperatura mocno poszybuje. Ile stopni będzie
METEO
Viktor Orban
"Drogi Donaldzie...". Orban odpowiada Tuskowi
Świat
imageTitle
Nie dla nich bieg masowy. Semirunnij i Czerwonka bez awansu
EUROSPORT
imageTitle
"Na ostatnich metrach wzięłam norweskie Ferrari". Polka dumna po finiszu jak marzenie
EUROSPORT
Karambol na S3
Karambol na drodze ekspresowej. Jedna osoba nie żyje, cztery ranne
NAFO. "Wszystko, co robimy, jest jasne i ma bardzo dobre fundamenty"
Obserwuj, namierz, wyśmiej. Trollują propagandę Kremla, inni idą w ich ślady
Michał Istel
Phil Specter przez kilka dekad sprawował funkcję szefa Microsoft Games
Odchodzi po 38 latach. Zmiany w Microsoft
BIZNES
Roztopy, odwilż, Polska
"Śnieg zacznie się intensywnie topić". Co to dla nas oznacza
METEO
Zmarł Mirosław Krawczyk
"Na scenie oczarowywałeś szczerością". Nie żyje Mirosław Krawczyk
Polska
imageTitle
Francuska dominacja. Udany występ Polki
EUROSPORT
TOPR GOPR
Szukali zaginionego turysty, znaleźli ciało
Kraków
Kuba, Hawana
Kryzys na popularnej wśród turystów wyspie. Zamknięto ponad 20 hoteli
BIZNES
Serce mężczyzny nie biło przez 11 godzin. Temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 26 stopni Celsjusza
Po 11 godzinach wrócił do życia. "Jeden z najbardziej niezwykłych przypadków"
Łódź
Pękła rura ciepłownicza. Słup pary był wyższy od budynków
Pękła rura ciepłownicza. Tak wysoki był słup pary
Kraków
imageTitle
Pierwsza wiadomość od uderzonej łyżwą Polki
EUROSPORT
Serwal widziany w lesie pod Warszawą
"Chory ryś" okazał się serwalem. Apel fundacji
WARSZAWA
Aktywność fizyczna, sport zimą
"To najtrudniejszy czas". Ta grupa jest szczególnie narażona
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica