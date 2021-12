Viktor Orban poleci do Rosji. Spotka się z Władimirem Putinem

Premier Węgier Viktor Orban poleci do Rosji i spotka się z prezydentem Władimirem Putinem. Informacja o planowanym spotkaniu pojawia się w czasie, kiedy Ukrainie grozi kolejna rosyjska inwazja, a Zachód stara się do niej nie dopuścić.

Groźba rosyjskiej agresji na Ukrainę i starania NATO o deeskalację napięcia

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył we wtorek, że Sojusz będzie dążyć do konkretnych rozmów z Moskwą na początku przyszłego roku, aby rozwiać obawy związane z działaniami Rosji. - Jesteśmy gotowi do konkretnego dialogu z Rosją i zamierzam zwołać nowe posiedzenie Rady NATO-Rosja tak szybko, jak to możliwe w nowym roku - zapowiedział Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli.