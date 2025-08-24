Premier Kanady z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie

"Właśnie przybyłem do Kijowa (...). W tym szczególnym momencie historii Ukrainy, czyli w Dniu Niepodległości, Kanada zwiększa swoje wsparcie i wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy" - napisał.
Wizyta w Europie
Wcześniej media informowały, że Carney uda się w dniach 25-27 sierpnia do Polski, Niemiec i na Łotwę.
W Berlinie Carney spotka się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, w Warszawie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem oraz z liderami biznesu - przekazało biuro kanadyjskiego premiera.
Premier Carney podkreśli również stałe wsparcie Kanady dla trwałego pokoju w Ukrainie i w Europie, zaznaczając, że żadnych decyzji dotyczących Ukrainy nie należy podejmować bez Ukrainy, a decyzji dotyczących Europy bez Europy - poinformowała kancelaria.
"W obliczu coraz większego niebezpieczeństwa i podziałów na świecie Kanada koncentruje się na wzmacnianiu i dywersyfikacji swoich partnerstw międzynarodowych. Razem stworzymy większe bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt po obu stronach Atlantyku" - podkreśliło w oświadczeniu biuro premiera.
