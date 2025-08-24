Premier Kanady z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie

Premier Kanady Mark Carney w Białym Domu Źródło: Reuters

"Właśnie przybyłem do Kijowa (...). W tym szczególnym momencie historii Ukrainy, czyli w Dniu Niepodległości, Kanada zwiększa swoje wsparcie i wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy" - napisał.

Just arrived in Kyiv, Ukraine.



On this Ukrainian Independence Day, and at this critical moment in their nation’s history, Canada is stepping up our support and our efforts towards a just and lasting peace for Ukraine. — Mark Carney (@MarkJCarney) August 24, 2025 Rozwiń

Wizyta w Europie

Wcześniej media informowały, że Carney uda się w dniach 25-27 sierpnia do Polski, Niemiec i na Łotwę.

W Berlinie Carney spotka się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, w Warszawie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem oraz z liderami biznesu - przekazało biuro kanadyjskiego premiera.

Premier Carney podkreśli również stałe wsparcie Kanady dla trwałego pokoju w Ukrainie i w Europie, zaznaczając, że żadnych decyzji dotyczących Ukrainy nie należy podejmować bez Ukrainy, a decyzji dotyczących Europy bez Europy - poinformowała kancelaria.

"W obliczu coraz większego niebezpieczeństwa i podziałów na świecie Kanada koncentruje się na wzmacnianiu i dywersyfikacji swoich partnerstw międzynarodowych. Razem stworzymy większe bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt po obu stronach Atlantyku" - podkreśliło w oświadczeniu biuro premiera.

