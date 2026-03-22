"Preludium do inwazji". Izrael wysadza mosty w Libanie. Nagranie

Izrael zniszczył most na rzece Litani w Libanie

Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył w niedzielę, że wraz z premierem Benjaminem Netanjahu polecił wojsku przyspieszenie wyburzania domów libańskich w "wioskach na linii frontu" - przekazał portal Times of Israel. Według Tel Awiwu, są one wykorzystywane przez Hezbollah do ataków na Izrael.

Jednocześnie Izrael zaatakował mosty na rzece Litani na południu Libanu. Jak ocenił Kac, one również były wykorzystywane do "działalności terrorystycznej". Rzeka Litani biegnie przez całą długość Libanu i uchodzi do morza Śródziemnego. Zniszczenie położonych na niej mostów odcięłoby de facto południową część Libanu od reszty kraju. W ciągu ostatnich 10 dni wojsko izraelskie zniszczyło już trzy z nich.

W niedzielę zniszczony został most Qasmiyeh, jedno z głównych połączeń z południowym Libanem. Atak został uwieczniony na nagraniu.

Prezydent: to preludium do inwazji lądowej

Prezydent Libanu Joseph Aoun potępił w niedzielę izraelskie ataki, nazywając je "rażącym naruszeniem suwerenności Libanu". "Stanowią one preludium do inwazji lądowej, przed którą Liban od dawna ostrzegał za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych" - podkreślił w opublikowanym oświadczeniu.

Aoun ocenił również, że zaatakowanie mostu Qasmiyeh budzi podejrzenie, że Izrael "zamierza utworzyć w południowym Libanie strefę buforową, de facto okupować te terytoria, a następnie kontynuować ekspansję w głąb kraju".

Zaapelował jednocześnie do społeczności międzynarodowej, w tym ONZ i członków Rady Bezpieczeństwa, "o podjęcie działań mających na celu odstraszenie Izraela od dalszych ataków".

Atak Izraela na Liban

Izraelska armia wkroczyła do Libanu we wtorek 3 marca, w czwartym dniu wojny z Iranem. Od tamtej pory systematycznie przeprowadza naloty na ten kraj, atakując między innymi dzielnice mieszkalne Bejrutu. Izrael twierdzi, że celem ataków są bojówki Hezbollahu, organizacji terrorystycznej wspieranej przez Iran.

Od 3 marca w izraelskich nalotach na Liban zginęło już ponad tysiąc osób, w tym blisko 120 dzieci, 80 kobiet i 40 członków personelu medycznego - podało libańskie ministerstwo zdrowia. Przez ataki Izraela już ponad milion osób musiało opuścić swoje domy.

