Świat

"Preludium do inwazji". Izrael wysadza mosty w Libanie. Nagranie

Wysadzony most w Libanie
Izrael zniszczył most na rzece Litani w Libanie
Źródło: REUTERS
Armia Izraela dostała rozkaz zniszczenia libańskich wiosek na linii frontu, a także wszystkich mostów na rzece Litani na południu Libanu - potwierdził w niedzielę szef MON Izraela. Jego zdaniem są one wykorzystywane przez Hezbollah. Ataki skrytykował prezydent Libanu, który nazwał je "preludium do inwazji lądowej".

Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył w niedzielę, że wraz z premierem Benjaminem Netanjahu polecił wojsku przyspieszenie wyburzania domów libańskich w "wioskach na linii frontu" - przekazał portal Times of Israel. Według Tel Awiwu, są one wykorzystywane przez Hezbollah do ataków na Izrael.

Jednocześnie Izrael zaatakował mosty na rzece Litani na południu Libanu. Jak ocenił Kac, one również były wykorzystywane do "działalności terrorystycznej". Rzeka Litani biegnie przez całą długość Libanu i uchodzi do morza Śródziemnego. Zniszczenie położonych na niej mostów odcięłoby de facto południową część Libanu od reszty kraju. W ciągu ostatnich 10 dni wojsko izraelskie zniszczyło już trzy z nich.

W niedzielę zniszczony został most Qasmiyeh, jedno z głównych połączeń z południowym Libanem. Atak został uwieczniony na nagraniu.

Izrael zniszczył most na rzece Litani w Libanie

Prezydent: to preludium do inwazji lądowej

Prezydent Libanu Joseph Aoun potępił w niedzielę izraelskie ataki, nazywając je "rażącym naruszeniem suwerenności Libanu". "Stanowią one preludium do inwazji lądowej, przed którą Liban od dawna ostrzegał za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych" - podkreślił w opublikowanym oświadczeniu.

Aoun ocenił również, że zaatakowanie mostu Qasmiyeh budzi podejrzenie, że Izrael "zamierza utworzyć w południowym Libanie strefę buforową, de facto okupować te terytoria, a następnie kontynuować ekspansję w głąb kraju".

Trump: powiedziałem Netanjahu, żeby tego nie robił

Zaapelował jednocześnie do społeczności międzynarodowej, w tym ONZ i członków Rady Bezpieczeństwa, "o podjęcie działań mających na celu odstraszenie Izraela od dalszych ataków".

Izraelska armia wkroczyła do Libanu we wtorek 3 marca, w czwartym dniu wojny z Iranem. Od tamtej pory systematycznie przeprowadza naloty na ten kraj, atakując między innymi dzielnice mieszkalne Bejrutu. Izrael twierdzi, że celem ataków są bojówki Hezbollahu, organizacji terrorystycznej wspieranej przez Iran.

Ciężkie bombardowania Bejrutu. Są ofiary

Od 3 marca w izraelskich nalotach na Liban zginęło już ponad tysiąc osób, w tym blisko 120 dzieci, 80 kobiet i 40 członków personelu medycznego - podało libańskie ministerstwo zdrowia. Przez ataki Izraela już ponad milion osób musiało opuścić swoje domy.

Trump się przeliczył? "Myśleli: wejdziemy, zbombardujemy i będzie koniec"

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: tvn24.pl, Reuters, CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

LibanBliski WschódKonflikt na Bliskim WschodzieIzrael
