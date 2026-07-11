Świat Pracownik humanitarny Mohammed al-Wahidi zginął w izraelskim ataku w Strefie Gazy Jakub Loska |

Organizował w Strefie Gazy publiczne transmisje meczów mundialu. Zginął w ataku Izraela Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Ta śmierć odbiła się szerokim echem daleko poza Strefą Gazy, piszą o niej media na całym świecie. Mohammed al-Wahidi zginął w izraelskim nalocie. Był pracownikiem humanitarnym i fanem piłki nożnej. Dzięki niemu mieszkańcy Strefy Gazy mogli wspólnie oglądać mecze mistrzostw świata.

Mohammed al-Wahidi zginął w izraelskim nalocie Źródło zdjęcia: Reuters

Izraelska rakieta uderzyła w taksówkę, którą - według jego syna - mężczyzna jechał do przyjaciela, by obejrzeć mecz Egiptu z Argentyną. Jego rodzina mówi, że zawsze trzymał się z dala od polityki i chciał tylko pomagać potrzebującym.

Organizował publiczne transmisje meczów mundialu

Mohammed al-Wahidi był dyrektorem Egipskiej Instytucji Humanitarnej działającej na terenie Strefy Gazy.

- Mój ojciec współpracował z Komitetem Egipskim na rzecz Gazy, aby pomagać potrzebującym i przesiedleńcom. Wychodził wcześnie rano, a kiedy wracał, obwinialiśmy go, że pracuje pod zbyt wielką presją. Mówiliśmy: "Za dużo od siebie wymagasz", a on odpowiadał: "Pomagam ludziom" - powiedział syn zabitego, Fawaz al-Wahidi.

Mężczyzna zasłynął organizowaniem na gruzach Gazy publicznych meczów mistrzostw świata w piłce nożnej. W jego zamyśle miały przynieść tysiącom Palestyńczykom odrobinę radości i zapomnienia.

Mohammed al-Wahidi organizował w Strefie Gazy publiczne transmisje meczów mundialu Źródło zdjęcia: Reuters

Prawdziwym świętem był wtorkowy mecz Egiptu z Argentyną. Palestyńczycy traktują egipską drużynę narodową jak swoją własną. - Egipt wspierał sprawę palestyńską od początku wojny, a nawet przed jej rozpoczęciem - wyjaśniła mieszkanka Strefy Gazy Wissam Saeed. - Zostaliśmy wychowani w miłości do Egiptu i od najmłodszych lat kibicujemy egipskiej reprezentacji - dodała.

Ahmed Miqdad stwierdził, że "Egipt jest matką wszystkich krajów arabskich" i "współczuciem, które zaznali". - Jako pierwszy dostarczył pomoc do Strefy Gazy. Egipt trzymał nas za rękę i pocieszał, odczuł nasz ból i pomagał w ewakuacji naszych pacjentów - dodał.

Rodzina zabitego domaga się interwencji Egiptu

Egipt po dramatycznej końcówce meczu przegrał. Potem przyszła kolejna rozpacz - śmierć Mohammeda al-Wahidiego. Jego rodzina domaga się sprawiedliwości i interwencji Egiptu na szczeblu międzynarodowym.

- Ten atak był wymierzony w jednego z liderów działalności humanitarnej, w związku z jego współpracą z Komitetem Egipskim. Dlatego apelujemy do prezydenta Egiptu as-Sisiego o wniesienie sprawy do Międzynarodowej Rady Praw Człowieka i wszystkich forów międzynarodowych w celu ścigania i osądzenia osób, które dopuściły się tej zbrodni - powiedział kuzyn zabitego Nashaat al-Wahidi.

Izrael twierdzi, że Mohammed al-Wahidi nie był celem ataku, miał nim być niewskazany z imienia i nazwiska bojownik Hamasu. W wybuchu rakiety zginęły jeszcze trzy osoby, w tym dwaj chłopcy w wieku ośmiu i dziesięciu lat.

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