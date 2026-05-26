Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pożar w hotelu. "Wybiegliśmy tak, jak staliśmy"

|
Pożar hotelu w Maladze
Pożar w hotelu w Maladze. Ponad setka gości ewakuowana
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Jorge Zapata
Ponad dobę trwało gaszenie pożaru, który wybuchł w nocy w hotelu Ibis w centrum Malagi w południowej Hiszpanii. Ewakuowanych w środku nocy było ponad 100 gości, którzy nadal nie mogą wrócić po swoje rzeczy.

- Wybiegliśmy tak, jak staliśmy, w tym, co mieliśmy akurat na sobie - mówił hiszpańskim mediom jeden z gości hotelu Ibis Centro w Maladze. Jak przekazał, "w nocy w hotelu rozległ się alarm i wszyscy zbiegli na dół".

Pożar wybuchł w poniedziałek nad ranem w hotelowej kawiarni na parterze budynku i szybko rozprzestrzenił się na wyższe kondygnacje. Gaszenie go zajęło hiszpańskim służbom ponad 30 godzin. Gdy w poniedziałek po południu wydawało się już, że sytuacja jest opanowana, pożar wybuchł z nową siłą.

Dopiero we wtorek po południu służby przekazały, że pożar został ugaszony. Strażacy nadal jednak wietrzą budynek i patrolują go w poszukiwaniu ewentualnych zarzewi ognia. Łącznie z pożarem walczyło sześć zastępów straży pożarnej. Według relacji strażaków był on wyjątkowo trudny do ugaszenia przez fakt, że większość materiałów użytych do wykończenia wnętrz stanowiło drewno. Jak przekazały służby, zadymiona została ponad połowa budynku.

Pożar hotelu w Maladze
Pożar hotelu w Maladze
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Jorge Zapata

Trudna sytuacja gości

Nie ma informacji, aby ktokolwiek odniósł obrażenia. Goście zostali tymczasowo ulokowani w sąsiednich hotelach, jednak większość z nich nie ma przy sobie jakichkolwiek rzeczy osobistych. "Mamy wszystko na górze: telefony, leki, karty, pieniądze, ubrania. Powiedzieli mi, że może późnym popołudniem pozwolą nam wejść na górę, zabrać rzeczy z pokoi i wyjść, ale to tylko ewentualność" - relacjonował jeden z gości.

Służby przekazały we wtorek, że wejście do hotelu jest niemożliwe, ponieważ część budynku grozić ma zawaleniem. Strażacy spróbują odzyskać ich dokumenty, bilety lotnicze i paszporty - mówił hiszpańskim mediom Benito Martinez, dowódca strażaków odpowiedzialny za operację. Jak jednak podkreślił, "niektóre pokoje zostały zbyt spalone, aby goście mogli odzyskać swoje rzeczy". Nie jest też jasne, czy będą oni mogli dotrzeć do samochodów zaparkowanych w podziemiach budynku.

Nie wiadomo również, co było przyczyną pożaru. "Wybuchł on prawdopodobnie wewnątrz kawiarni. Gdy do środka dostał się tlen, ogień szybko się rozprzestrzenił" - przekazał jedynie na nagraniu wideo radny miasta odpowiedzialny za bezpieczeństwo publiczne. Na miejscu wciąż pozostają trzy zastępy straży pożarnej.

Źródło: tvn24.pl, Andalucia Today, Diario Sur
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
35 min
pc
Nie czują objawów, więc się nie badają. To duży błąd
Wywiad medyczny
Prof. Harold E. Varmus podczas wizyty w Polsce
Szef Rady Naukowej WHO o największej nadziei w onkologii
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniapożarStraż pożarna
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_1027730443
"Pierwszy krok". Iran znosi rekordową blokadę
BIZNES
Donald Trump
Trump poinformował o swoim stanie zdrowia
Lotnisko w Tampie
Zielona karta po nowemu. Nowe rozporządzenie Trumpa "wywraca wszystko do góry nogami"
BIZNES
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Sylwester Suszek zaginął w 2022 roku.
"Formuła się wyczerpała". Zmiana w śledztwie w sprawie Sylwestra Suszka
Zespół autorów
Bartłomiej CiepielewskiJoanna Rubin-SobolewskaMichał Fuja
Maja Mecan i Badoes
"Wszyscy trzymamy kciuki". Nowe informacje w sprawie 11-letniej Mai
Polska
Karol Nawrocki w dniu zaprzysiężenia na prezydenta. W tle Ryszard Terlecki, Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
"Kotłuje się tam". Mamy "kłótnię w prawicowej rodzinie"
FAKTY PO FAKTACH
Ciężarówka na boku na trasie S8
Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę do Warszawy. "Kabina całkowicie zmiażdżona"
WARSZAWA
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Wtargnięcie do siedziby PK. Żurek powołał zespół, Korneluk wysłał pismo
Maciej Duda
Kopuła ciepła nad Europą
Kopuła ciepła nas oszczędziła. "Mielibyśmy tutaj piekło"
METEO
Donald Tusk
Stopnie zagrożenia na terenie całego kraju. Jest decyzja premiera
BIZNES
Jitra, Malezja osoba w szkole Jitra Kebangsaan, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19
Pacjenci uciekli ze szpitala, jeden jest zakażony ebolą
Zdrowie
System Patriot
"Wiele się zmieniło". Tomczyk o zgodzie USA na produkcję rakiet
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
"Nigdy czegoś takiego nie widziałem". Bezprecedensowa gala
Świat
Noc, opady, deszcz, droga
Noc przyniesie chmury i deszcz
METEO
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ambasador Rosji w MSZ. "Zdecydowane wezwanie"
shutterstock_2692002571
Magyar likwiduje urząd, który "służył interesom Rosji". Powołał go Orban
Małgorzata Manowska i Zbigniew Kapiński
"Zbyszku, mam dla ciebie trzy rady". Manowska odchodzi
policja straz samochody ulica shutterstock_2222650047
"To jest plaga i problem"
Sebastian Zakrzewski
Wyrok dla Meksykanów za produkowanie narkotyków
Narkotykowe laboratorium w podlaskiej wsi. Meksykanie skazani
Białystok
shutterstock_2733893905
W sieci zła. Eksperci: internet rodziców i dzieci to dwa różne światy
"FAKTY"
imageTitle
Zrobiła to po raz kolejny. Zjawiskowa kreacja Naomi Osaki
EUROSPORT
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
Świat
Przemysław Czarnek
"Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura. To by było w stylu PiS-u"
Maja Chwalińska w Roland Garros
Sensacja w Paryżu. Chwalińska rozbiła mistrzynię olimpijską
EUROSPORT
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Przyniósł do komendy sztucer, doszło do wystrzału. Sprawa umorzona
WARSZAWA
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica