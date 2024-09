Centrum informacji turystycznej w Ostrawie zaapelowało w mediach społecznościowych do Polaków, by nie przyjeżdżali do miasta w najbliższym tygodniu. Apel ma związek z sytuacją powodziową w Czechach.

"Nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie nam to powiedzieć. Bardzo prosimy w najbliższym tygodniu do Ostrawy nie przyjeżdżać" - przekazało Visit Ostrava PL na swoich profilach w mediach społecznościowych w poniedziałek. "Mimo że rzeki powoli zaczynają opadać, wciąż wiele miejsc w Ostrawie jest zalanych, nieprzejezdnych czy nieuprzątniętych po opadnięciu wody" - zaznaczono we wpisie.

Rozwiń

W jego dalszej części centrum informacji turystycznej zwróciło się do osób jadących do innych miejsc w Czechach z prośbą o kierowanie się na Cieszyn i dalej autostradą D48 w kierunku na Frydek-Mistek. "Autostrada D1 od granicy z Polską do Ostrawy jest zamknięta" - czytamy. Osoby planujące podróż koleją do Pragi, Wiednia, czy Budapesztu muszą liczyć się z opóźnieniami. Jak bowiem wskazało w poniedziałek przed południem centrum informacji turystycznej, "spora część węzła ostrawskiego wciąż jest pod wodą".

ZOBACZ TEŻ: Tak woda zalewała miasto

Wielka powódź w Czechach

Sytuacja w Czechach jest dramatyczna: ewakuowano łącznie ponad 12 tysięcy mieszkańców. Ćwierć miliona domów nie ma prądu. Policja poinformowała w poniedziałek o pierwszej ofierze śmiertelnej żywiołu. Mężczyzna utonął w rzece Krasovka w pobliżu miejscowości Bruntal w województwie morawsko-śląskim.

Powódź w Czechach PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Według szacunków energetyków w województwie morawsko-śląskim, którego stolicą jest oddalona o ok. 15 km od granicy z Polską Ostrawa, w niedzielę rano prądu nie miało około 114 tys. odbiorców. W samej Ostrawie, liczącej blisko 290 tys. mieszkańców, w poniedziałek trwa ewakuacja dzielnicy Přívoz zalewanej po pojawieniu się dwóch szczelin o długości 50 metrów w grobli u zbiegu Odry i Opawy - przekazał po godzinie 10 portal Czeskiego Radia.

Zagrożenie powodziowe w Europie Środkowej PAP

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: tvn24.pl, PAP, irozhlas.cz