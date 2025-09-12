"Pierwszy raz" powtórzone trzykrotnie. Przedstawicielka ONZ o wtargnięciu dronów

DiCarlo: rosyjskie drony wojskowe naruszyły polską przestrzeń powietrzną Źródło: TVN24

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ otworzyła zastępczyni sekretarza generalnego ONZ Rosemary DiCarlo. Zdała relację z nocy z 9 na 10 września, kiedy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną.

Wezwanie do odpowiedzialności i unikania napięć

- To nie pierwszy raz, kiedy drony zostały wykryte w sąsiednich krajach podczas wojny na Ukrainie, ale pierwszy raz, kiedy wiele dronów wleciało tak głęboko w przestrzeń powietrzną sąsiedniego kraju - zauważyła DiCarlo. - To również pierwszy raz, kiedy Polska i jej sojusznicy z NATO użyli siły, aby zneutralizować postrzegane zagrożenie - dodała.

Wezwała przy tym "wszystkich zainteresowanych" do odpowiedzialności, unikania działań i retoryki, które zwiększyłyby już i tak wysokie napięcia.

Przedstawicielka ONZ przypomniała, że do incydentu doszło podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni i podkreśliła, ze wojna musi skończyć się sprawiedliwym, kompletnym i trwałym pokojem.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

W nocy z wtorku na środę, gdy trwał zmasowany atak Rosji na Ukrainę, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wojsko podjęło działania, doszło do zestrzelenia obiektów.

Po tych wydarzeniach na wniosek Polski zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

