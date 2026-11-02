Pożar na pokładzie samolotu. Zapalił się powerbank
Jak przekazała telewizja Aviacao TV, samolot pozostawał przez kilka minut w bezruchu na pasie lotniska Humberto Delgado w Lizbonie, gdzie oczekiwał na pomoc służb. Ostatecznie pożar został ugaszony przez załogę pokładową.
Pożar na pokładzie samolotu. Zapalił się powerbank
Aviacao TV donosi, że na skutek niewielkiego pożaru, który pojawił się w jednym z bagaży podręcznych, zniszczona została częściowo podłoga w korytarzu maszyny oraz jedno z siedzeń. Stacja potwierdziła, że nikt z obecnych na pokładzie nie odniósł obrażeń.
Lokalne media twierdzą, że maszyna, we wnętrzu której pojawił się ogień, pozostanie w portugalskiej stolicy do czasu naprawy uszkodzonych elementów.
Źródło: PAP, Aviacao TV