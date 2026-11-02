Świat Pożar na pokładzie samolotu. Zapalił się powerbank Oprac. Kuba Koprzywa |

Samoloty Ryanaira. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazała telewizja Aviacao TV, samolot pozostawał przez kilka minut w bezruchu na pasie lotniska Humberto Delgado w Lizbonie, gdzie oczekiwał na pomoc służb. Ostatecznie pożar został ugaszony przez załogę pokładową.

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Pożar na pokładzie samolotu. Zapalił się powerbank

Aviacao TV donosi, że na skutek niewielkiego pożaru, który pojawił się w jednym z bagaży podręcznych, zniszczona została częściowo podłoga w korytarzu maszyny oraz jedno z siedzeń. Stacja potwierdziła, że nikt z obecnych na pokładzie nie odniósł obrażeń.

Lokalne media twierdzą, że maszyna, we wnętrzu której pojawił się ogień, pozostanie w portugalskiej stolicy do czasu naprawy uszkodzonych elementów.