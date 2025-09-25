Nowe ustalenia po tragicznym wypadku kolejki

Media: przyczyną wypadku kolejki w Lizbonie były oszczędności Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Kolejkę Gloria po raz pierwszy uruchomiono w 1885 roku i jest jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy Portugalii

Na początku września doszło do tragicznego wypadku - po pęknięciu liny kolejka wypadła z torów i uderzyła w ścianę budynku. Zginęło 16 osób.

Portugalskie media podają kolejne informacje w sprawie.

Dziennik "Pagina Um" poinformował, że lizbońska kolejka linowo-terenowa Gloria miała od 2022 roku mniej wytrzymałą linę nośną z powodu oszczędności wprowadzonych przez operatora tego pojazdu, spółkę Carris.

Według dokumentów, do których dotarł dziennik, wymiana liny nośnej kolejki pozwoliła spółce miejskiej Carris, operatorowi transportu publicznego w Lizbonie, na zakup tańszego o 43 procent materiału. Nowa lina była jednak mniej wytrzymała, gdyż w jej rdzeniu pojawiły się plastikowe włókna.

Portugalski dziennik online twierdzi, że właśnie zamiana liny o stalowym rdzeniu na tańszą wersję mogła być główną przyczyną wypadku pojazdu na lizbońskiej starówce.

Media o przemilczanych informacjach

Jak podała w ubiegłym tygodniu telewizja CNN Portugal, która powołała się na pracowników spółki, wypadki lizbońskiej kolejki Gloria zdarzyły się w ubiegłym roku oraz w maju 2025 roku. Jak ustaliła stacja, nikt nie odniósł w nich obrażeń.

Carris nie tylko zataiła problemy kolejki Gloria, ale po katastrofie z 3 września przedstawiciele dyrekcji spółki negowali fakt, jakoby w ostatnich latach miało dochodzić do wypadków pojazdu, kursującego po starówce w Lizbonie - przekazano wtedy.

3 września kolejka Gloria po pęknięciu liny i wypadnięciu z szyn osiągnęła prędkość 60 km/h, uderzając w ścianę pobliskiego budynku. Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. Zginęło 16 osób, a 22 zostały ranne.

