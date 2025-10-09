Logo strona główna
Świat

Kiedy zostaną uwolnieni zakładnicy Hamasu? Donald Trump o dacie

Helikopter transportujący izraelskich zakładników
Trump: próbujemy uwolnić zakładników pozostających w niewoli Hamasu
Źródło: Reuters
Rodziny Izraelczyków porwanych przez Hamas czekają na dzień, w którym ich bliscy zostaną uwolnieni. Według mediów może to nastąpić w sobotę, niedzielę lub poniedziałek. Prezydent USA Donald Trump, który wcześniej informował o zawarciu porozumienia, w programie "Hannity" telewizji Fox News wyraził pogląd, że najpewniej izraelscy zakładnicy zostaną uwolnieni w poniedziałek.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Zapewnił, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje.

Trump: pierwszy etap planu pokojowego zatwierdzony


Trump: pierwszy etap planu pokojowego zatwierdzony

W Strefie Gazy pozostaje 48 izraelskich zakładników porwanych w ataku z 7 października 2023 roku. Według armii co najmniej 20 z nich wciąż żyje. Forum rodzin Izraelczyków porwanych przez Hamas z radością przyjęło ogłoszenie przez prezydenta USA Donalda Trumpa pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy, które ma pozwolić na uwolnienie zakładników.

To ważny i znaczący postęp, ale nasza walka się nie skończyła i nie skończy, dopóki nie wróci ostatni z porwanych - przekazała grupa w oświadczeniu.

Śmigłowiec transportujący izraelskich zakładników
Śmigłowiec transportujący izraelskich zakładników
Źródło: ABIR SULTAN/PAP/EPA

Kiedy dojdzie do uwolnienia zakładników

W sobotę Hamas ma uwolnić wszystkich żyjących izraelskich zakładników - poinformował portal Times of Israel za źródłami. Z kolei stacja CNN przekazała, że do wymiany zakładników za jeńców może dojść w niedzielę.

Portal Axios podał za jednym z amerykańskich urzędników, że stanie się to najpóźniej w poniedziałek. W planie Trumpa zapisano, że porwani powinni być uwolnieni w ciągu 72 godzin po przyjęciu porozumienia.

Agencja Reutera, powołując się na źródło w Hamasie, poinformowała, że żyjący zakładnicy zostaną przekazani w ciągu 72 godzin od zatwierdzenia porozumienia przez rząd Izraela. Przedstawiciele Hamasu twierdzą, że odzyskanie ciał martwych zakładników potrwa dłużej.

Natomiast rzecznik izraelskiego rządu stwierdził, że uwolnienie zakładników ma rozpocząć się w sobotę.

Trump: prawdopodobnie poniedziałek

Donald Trump powiedział w programie "Hannity" w stacji Fox News, że zakładnicy prawdopodobnie zostaną uwolnieni w poniedziałek. Dodał, że Hamas ma też przekazać ciała zakładników.

Izraelska ofensywa w Gazie
Media: jest rozkaz wstrzymania ofensywy w Gazie
Hamas uwalnia trzech izraelskich zakładników, trwa zawieszenie broni
Hamas: jesteśmy gotowi uwolnić wszystkich izraelskich zakładników
Dziesiątki zabitych w atakach Izraela
Dowódcy mają być gotowi. "Nie ma zawieszenia broni"

Izraelski rząd zwołuje posiedzenie Knesetu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział zwołanie posiedzenia w parlamencie w celu przyjęcia porozumienia. Umowa ma zostać formalnie podpisana w czwartek w południe - przekazał dziennik "Haarec", powołując się na media saudyjskie.

Netanjahu oświadczył, że "z Bożą pomocą sprowadzimy do domu wszystkich zakładników". - Dziękuję z całego serca prezydentowi Trumpowi i jego zespołowi za oddanie tej świętej misji uwolnienia naszych zakładników - dodał.

Szef ONZ wzywa "do pełnego przestrzegania warunków porozumienia"

"Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie porozumienia w sprawie zapewnienia zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w Strefie Gazy, opartego na propozycji prezydenta Donalda Trumpa" - napisał w oświadczeniu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

"Doceniam wysiłki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych, Kataru, Egiptu i Turcji w pośredniczeniu w tym rozpaczliwie potrzebnym przełomie" - dodał. Szef ONZ wezwał wszystkie strony "do pełnego przestrzegania warunków porozumienia" i podkreślił, że "wszyscy zakładnicy muszą zostać uwolnieni w sposób godny".

"Należy zapewnić trwałe zawieszenie broni. Walki muszą ustać raz na zawsze. Należy zapewnić natychmiastowy i niezakłócony dopływ pomocy humanitarnej i niezbędnych materiałów do Strefy Gazy. Cierpienie musi się skończyć" - zaapelował.

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ABIR SULTAN/PAP/EPA

