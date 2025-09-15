Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump w końcu nazwał Rosję agresorem

Donald Trump
Rosja "wodzi Trumpa za nos"
Źródło: TVN24
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w końcu nazwał Rosję "agresorem" w wojnie z Ukrainą - podał portal Politico. Dziennikarze zwracają uwagę na zaostrzenie stanowiska amerykańskiego przywódcy wobec Moskwy.

W niedzielę Donald Trump opowiadał dziennikarzom o ofiarach inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

- Osiem tysięcy żołnierzy zginęło w tym tygodniu, z obydwu państw. Trochę więcej z Rosji, ale gdy jesteś agresorem, tracisz więcej - powiedział prezydent USA, cytowany przez Politico.

Warto uzupełnić, że liczba ofiar wśród samych wojskowych, od początku agresji Rosji, jest szacowana nawet na setki tysięcy. Według amerykańskiej gazety "The Wall Street Journal" na początku zeszłego roku straty armii ukraińskiej na froncie sięgnęły 80 tysięcy zabitych żołnierzy i 400 tysięcy rannych. Straty po stronie rosyjskiej dziennikarze oszacowali wówczas na 200 tysięcy zabitych i około 400 tysięcy rannych żołnierzy.

Szacunki sztabu generalnego w Kijowie mówią, że armia wroga od początku agresji straciła w Ukrainie ponad milion wojskowych (w komunikatach nie ma informacji, ilu z nich zginęło, a ilu zostało rannych).

"Trump obwiniał Ukrainę za wojnę"

Amerykański portal odnotował, że Donald Trump wcześniej odmawiał potępienia Moskwy za inwazję zbrojną na Ukrainę, a jego administracja w lutym tego roku stanęła po stronie Rosji i Korei Północnej, odrzucając projekt rezolucji ONZ popierającej integralność terytorialną Ukrainy i potępiającej Rosję.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: EPA/Francis Chung

USA także sprzeciwiły się oświadczeniu grupy państw G7, w którym nazwano Rosję agresorem.

"Trump obwiniał władze Ukrainy za wojnę, mówiąc w kwietniu tego roku: 'Nie zaczynasz wojny przeciwko komuś, kto jest 20 razy większy od ciebie, a potem masz nadzieję, że ludzie dadzą ci rakiety'" - przypomniało Politico. Nadmieniło, że stanowisko Trumpa wobec Kremla zmieniło się kilka miesięcy później, kiedy jego administracja zaczęła wywierać coraz większą presję na Władimira Putina, blokującego wysiłki prezydenta USA na rzecz zorganizowania rozmów pokojowych z Wołodymyrem Zełenskim.

Rosja "wodzi Trumpa za nos"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosja "wodzi Trumpa za nos"

- Zatrzymałem siedem wojen i myślałem, że ta będzie dla mnie łatwa, ale okazało się, że jest trudna - powiedział Trump w niedzielę, odnosząc się do rosyjskiej inwazji. - Myślę, że muszę prowadzić wszystkie rozmowy. Oni (Zełenski i Putin - red.) nienawidzą się nawzajem. Nienawidzą się tak bardzo, że nie mogą oddychać - przyznał, cytowany przez Politico.

Portal napisał, że twardsza postawa Trumpa nie skłoniła Putina do negocjacji z Zełenskim, dlatego pod adresem administracji USA padają coraz częściej apele o nałożenie surowszych sankcji na Rosję. Trump w niedzielę stwierdził, że planuje to zrobić, ale tylko po tym, jak Europa przestanie kupować rosyjską ropę i zaostrzy własny reżim sankcji - podało Politico.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: Politico, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EPA/Francis Chung

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAUkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Rosyjski dron Shahed (ilustracja)
Jakie drony ma Rosja i jak można je zwalczać? Ekspert wyjaśnia
Świat
Lato burza
Gdzie jest burza? Zaczyna grzmieć w części kraju
METEO
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Michał Istel
Posiedzenie rządu Donalda Tuska
PILNEJest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej
BIZNES
Tramwaje z Wiednia różnią się od tych jeżdżących po Poznaniu
Zbijali tramwajem kręgle, hamowali na gwizdek. Poznańscy motorniczy wicemistrzami świata
Poznań
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"Ważny dokument dostarczony przez ZUS?". Uważaj, to może być oszustwo
BIZNES
"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
Oto polski kandydat do Oscara
Kultura i styl
Do kradzieży doszło w sobotę rano
Zniknął krzyż z kopuły cerkwi. Jest śledztwo
Wrocław
imageTitle
Polscy biegacze zupełnie bez błysku. Jeden bieg i po mistrzostwach
EUROSPORT
Curtis Sliwa, kampania wyborcza 2021 rok
Kandydat z polskim nazwiskiem wysoko w sondażach. Ale Trump wypomina mu koty
Adam Michejda
Waldemar Żurek
Żurek odwołał kolejnych prezesów i wiceprezesów sądów. Z pominięciem KRS
Ruch drogowy w Nigerii, zdjęcie poglądowe
Autobus wjechał na uszkodzony most. Nie żyje panna młoda i jej goście
Świat
imageTitle
Dyrektor Vuelty grzmi po farsie w Madrycie. "To nie może się powtórzyć"
EUROSPORT
Warszawa, 15.09.2025. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński
Zmiany w szkołach. Będzie "program szkoleń prowadzonych przez wojsko"
Warszawa, 15.09.2025. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk
Wyczekiwane zmiany dla kobiet z endometriozą i dzieci z hemofilią. Nowa lista refundacyjna
Zuzanna Kuffel
Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Zmiany w ruchu na Bemowie. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
WARSZAWA
imageTitle
Polska gra z Katarem w mistrzostwach świata siatkarzy
EUROSPORT
The PITT
"The PITT" nagrodzony Emmy. Dlaczego lekarze czasem "wyłączają telewizor"
Kultura i styl
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Pomarańczowe alarmy IMGW w części kraju
METEO
ElectroMobility Poland: przed 2023 rokiem ruszy produkcja polskich samochodów elektrycznych
"W Polsce dokonał się przełom". Wiceminister o dopłatach do elektryków
BIZNES
Burza, piorun, deszcz
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polska powołała wojska medyczne. Szef MON tłumaczy ich zadania
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały na parkingu. Poszło o źle zaparkowany samochód
Kraków
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Decyzja w sprawie kary za pluszowego jamnika w miejskim autobusie
WARSZAWA
Auto uderzyło w drzewo
Auto uderzyło w drzewo. Jedna osoba nie żyje
Wrocław
Syreny alarmowe w centrum Warszawy
Tak brzmią sygnały alarmowe w Polsce. Jak je rozpoznać?
imageTitle
Polska - Katar. O której dziś początek meczu w mistrzostwach świata?
EUROSPORT
wózek dziecko
Rowerzysta wjechał w wózek. Dziecko wypadło na drogę
Trójmiasto
WYHALEW MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA
"Najczęściej zadawane pytania" o drony. MON odpowiada
Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S14 na wysokości Zgierza
Zapalił się w trakcie jazdy. Tuman dymu na drodze ekspresowej
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica