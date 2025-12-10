Logo strona główna
Świat

Zwrot w sprawie laureatki Pokojowego Nobla. Wiadomo, gdzie jest

Maria Corina Machado
Maria Corina Machado laureatką Pokojowej Nagrody Nobla
Źródło: Reuters
Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla 2025 Maria Corina Machado jest w Oslo, ale nie odbierze wyróżnienia osobiście - poinformował Norweski Instytut Noblowski. Kilka godzin wcześniej Instytut informował, że Machado nie będzie w Oslo i nie wiadomo, gdzie aktualnie przebywa.

Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado jest bezpieczna i będzie w Oslo w czasie środowej ceremonii wręczenia jej Pokojowej Nagrody Nobla. Zastrzeżono jednak, że nagrody osobiście nie odbierze, nie wyjaśniając powodów takiej decyzji.

Machado "zrobiła wszystko, co w jej mocy, by być na dzisiejszej ceremonii. Podróż w sytuacji ekstremalnego niebezpieczeństwa. Choć nie będzie mogła uczestniczyć w ceremonii i dzisiejszych wydarzeniach, z ogromną radością potwierdzamy, że jest bezpieczna i będzie z nami w Oslo" - przekazał Instytut Noblowski.

Zaplanowana na wtorek konferencja prasowa Machado w Oslo została niespodziewanie odwołana.

Machado "żyje w obliczu gróźb śmierci"

To nagła zmiana sytuacji, ponieważ jeszcze kilka godzin wcześniej Kristian Berg Harpviken, dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego, informował, że Machado nie przyjedzie, a jej miejsce pobytu jest nieznane. - Niestety nie jest w Norwegii i nie stanie na scenie w Oslo o 13, gdy rozpocznie się ceremonia - powiedział Harpviken w rozmowie z norweskim nadawcą NRK. Na pytanie, gdzie w takim razie jest noblistka, Harpviken odpowiedział: "nie wiem".

Norweska stacja NRK cytuje także późniejszą wypowiedź Harpvikena, który podkreślił, że Machado "żyje w obliczu gróźb śmierci ze strony reżimu", które rozciągają się "poza granice Wenezueli".

Trump o rozmowie z noblistką. "Nie powiedziałem, żeby mi oddała nagrodę, ale..."
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump o rozmowie z noblistką. "Nie powiedziałem, żeby mi oddała nagrodę, ale..."

Nobel dla Machado

Kilka dni temu Harpviken mówił, że Machado potwierdziła mu, iż zamierza udać się do Oslo na wręczenie nagrody. - Biorąc pod uwagę sytuację w sferze bezpieczeństwa, nie możemy powiedzieć nic więcej ani o terminie, ani o sposobie jej przyjazdu - mówił.

W przypadku nieobecności laureata lub laureatki Nobla, nagrodę zazwyczaj odbiera bliski członek rodziny i wygłasza wykład noblowski w imieniu laureata. Tak też będzie w tym przypadku. Według Harpvikena statuetkę odbierze córka Machado, Ana Corina Sosa Machado.

Na uroczystości mają być obecni m.in. norweski król Harald V i królowa Sonja, a także prezydenci Argentyny i Ekwadoru: Javier Milei i Daniel Noboa.

Pokojowa Nagroda Nobla 2025

Maria Corina Machado została wyróżniona pokojowym Noblem "za jej niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

58-letnia dziś Machado w 2023 roku zdobyła ponad 90 proc. głosów w prawyborach bloku opozycyjnego i według sondaży pokonałaby Nicolasa Maduro w uczciwych wyborach. Wenezuelskie sądy nałożyły na nią jednak zakaz sprawowania funkcji publicznych. Od roku Machado żyje w swoim kraju w ukryciu z powodu represji politycznych. 

We wtorek bliska współpracowniczka liderki wenezuelskiej opozycji Magalli Meda zapewniła, że nie ma możliwości, by Machado wybrała życie na emigracji i nie wróciła do Wenezueli po odebraniu Pokojowej Nagrody Nobla.

Zemsta za pokojowego Nobla? "Decyzja przyjęta z ubolewaniem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zemsta za pokojowego Nobla? "Decyzja przyjęta z ubolewaniem"

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

OsloNagroda NoblaWenezuela
