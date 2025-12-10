Zwrot w sprawie laureatki Pokojowego Nobla. Wiadomo, gdzie jest

Maria Corina Machado laureatką Pokojowej Nagrody Nobla Źródło: Reuters

Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado jest bezpieczna i będzie w Oslo w czasie środowej ceremonii wręczenia jej Pokojowej Nagrody Nobla. Zastrzeżono jednak, że nagrody osobiście nie odbierze, nie wyjaśniając powodów takiej decyzji.

Machado "zrobiła wszystko, co w jej mocy, by być na dzisiejszej ceremonii. Podróż w sytuacji ekstremalnego niebezpieczeństwa. Choć nie będzie mogła uczestniczyć w ceremonii i dzisiejszych wydarzeniach, z ogromną radością potwierdzamy, że jest bezpieczna i będzie z nami w Oslo" - przekazał Instytut Noblowski.

Zaplanowana na wtorek konferencja prasowa Machado w Oslo została niespodziewanie odwołana.

Machado "żyje w obliczu gróźb śmierci"

To nagła zmiana sytuacji, ponieważ jeszcze kilka godzin wcześniej Kristian Berg Harpviken, dyrektor Norweskiego Instytutu Noblowskiego, informował, że Machado nie przyjedzie, a jej miejsce pobytu jest nieznane. - Niestety nie jest w Norwegii i nie stanie na scenie w Oslo o 13, gdy rozpocznie się ceremonia - powiedział Harpviken w rozmowie z norweskim nadawcą NRK. Na pytanie, gdzie w takim razie jest noblistka, Harpviken odpowiedział: "nie wiem".

Norweska stacja NRK cytuje także późniejszą wypowiedź Harpvikena, który podkreślił, że Machado "żyje w obliczu gróźb śmierci ze strony reżimu", które rozciągają się "poza granice Wenezueli".

Nobel dla Machado

Kilka dni temu Harpviken mówił, że Machado potwierdziła mu, iż zamierza udać się do Oslo na wręczenie nagrody. - Biorąc pod uwagę sytuację w sferze bezpieczeństwa, nie możemy powiedzieć nic więcej ani o terminie, ani o sposobie jej przyjazdu - mówił.

W przypadku nieobecności laureata lub laureatki Nobla, nagrodę zazwyczaj odbiera bliski członek rodziny i wygłasza wykład noblowski w imieniu laureata. Tak też będzie w tym przypadku. Według Harpvikena statuetkę odbierze córka Machado, Ana Corina Sosa Machado.

Na uroczystości mają być obecni m.in. norweski król Harald V i królowa Sonja, a także prezydenci Argentyny i Ekwadoru: Javier Milei i Daniel Noboa.

Pokojowa Nagroda Nobla 2025

Maria Corina Machado została wyróżniona pokojowym Noblem "za jej niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

58-letnia dziś Machado w 2023 roku zdobyła ponad 90 proc. głosów w prawyborach bloku opozycyjnego i według sondaży pokonałaby Nicolasa Maduro w uczciwych wyborach. Wenezuelskie sądy nałożyły na nią jednak zakaz sprawowania funkcji publicznych. Od roku Machado żyje w swoim kraju w ukryciu z powodu represji politycznych.

We wtorek bliska współpracowniczka liderki wenezuelskiej opozycji Magalli Meda zapewniła, że nie ma możliwości, by Machado wybrała życie na emigracji i nie wróciła do Wenezueli po odebraniu Pokojowej Nagrody Nobla.