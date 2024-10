"Nadzwyczajne wysiłki Nihon Hidankyo i innych przedstawicieli Hibakusha (tak nazywa się ocalałych z Hiroszimy i Nagasaki - red.) w znacznym stopniu przyczyniły się do ustanowienia tabu nuklearnego. Dlatego alarmujące jest, że w trwających wojnach wysuwane są groźby użycia takiej broni. "W tym momencie historii warto przypomnieć sobie, czym jest broń nuklearna: to najbardziej niszczycielska broń, jaką świat kiedykolwiek widział" - podkreślił komitet noblowski.

Michał Sznajder: jestem pod ogromnym wrażeniem mądrości tej decyzji

O laureatach tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla mówił dziennikarz TVN24 Michał Sznajder. - Jestem pod ogromnym wrażeniem mądrości tej decyzji (...). Musimy pamiętać, że żyjemy w świecie, w którym toczą się równolegle bardzo poważne konflikty - zaznaczył, wskazując na napaść Rosji na Ukrainę czy konflikt na Bliskim Wschodzie. - Ci ludzie (laureaci nagrody - red.) poświęcili swoje życie, by skupić się na nagłaśnianiu tego, co dzieje się, gdy ktokolwiek sięga po tę najokrutniejszą z broni - mówił. - To są zwykli ludzie. Nie prosili się o bohaterstwo, nie prosili się o aktywizm, ale przeżyli piekło na ziemi, coś co od tamtej pory się nie powtrórzyło - dodał dziennikarz.

Zdaniem Sznajdera "w ostatnich, niespokojnych czasach, ta narracja, mówienie o broni atomowej przychodzi z szokującą łatwością". - Moim zdaniem, to, co dziś usłyszeliśmy od komitetu noblowskiego, to apel do świata, do decydentów, najważniejszych ludzi: opamiętajcie się, bo być może za dużo czasu minęło i wszyscy zapomnieliśmy, jakim piekłem na ziemi kończy się sięgnięcie po broń atomową. Moim zdaniem dziś zapadła decyzja, z którą trudno polemizować, za którą należy bić brawo i która powinna nas wszystkich otrzeźwić - ocenił.