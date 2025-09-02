Dzisiaj pogrzeb Parubija. Pochowają go na zabytkowym cmentarzu

Zabójstwo Andrija Parubja. Napastnik szedł za nim chodnikiem Źródło: X/UPUKNEWS1

54-letni Andrij Parubij został zastrzelony w sobotę w godzinach porannych przed swoim domem przez mężczyznę poruszającego się rowerem elektrycznym i udającego kuriera jednej z firm dostawczych. W kierunku polityka, który zginął na miejscu, zabójca oddał około ośmiu strzałów z broni krótkiej.

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 11 czasu polskiego w soborze archikatedralnym św. Jura we Lwowie. Później przy ratuszu na lwowskim rynku odbędzie się miejska ceremonia pożegnalna. Parubij spocznie na najstarszej, zabytkowej nekropolii we mieście. Pochowano tam między innymi wielu znanych Polaków.

Andrij Parubij Źródło: Shutterstock

Zatrzymano podejrzanego, usłyszał zarzut

W nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podejrzany o zabójstwo został zatrzymany w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju.

W poniedziałek ukraińska Prokuratura Generalna podała, że mężczyzna zatrzymany w sprawie zamachu na Parubija to mieszkaniec Lwowa, któremu postawiono już zarzut zabójstwa. Działania podejrzanego wyczerpują znamiona przestępstwa na podstawie dwóch artykułów kodeksu karnego Ukrainy - o zabójstwie i nielegalnym posiadaniu broni. Z podejrzanym prowadzone są obecnie czynności śledcze.

O rosyjskim śladzie w zabójstwie Parubija mówił komendant główny ukraińskiej policji, Iwan Wyhiwski. "Wiemy, że ten zbrodniczy czyn nie był przypadkowy. Widać w nim rosyjski ślad. Każdy odpowie przed prawem" - napisał na Facebooku.

Kim jest Andrij Parubij?

Andrij Parubij urodził się w mieście Szeptycki (dawniej Krystynopol i Czerwonogród) w obwodzie lwowskim. Karierę polityczną rozpoczął w Radzie Obwodowej we Lwowie, gdzie był deputowanym. Następnie został wiceprzewodniczącym tego gremium.

Był aktywnym uczestnikiem rewolucji godności w latach 2013-14. Pełnił wówczas funkcję faktycznego komendanta i lidera miasteczka namiotowego oraz dowódcy oddziałów Samoobrony Majdanu. W 2014 roku został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, jednak pracował na tym stanowisku krócej niż pół roku.

W 2016 roku Parubij został wybrany na przewodniczącego Rady Najwyższej (parlamentu). Pełnił tę funkcję do 28 sierpnia 2019 roku. Był jednym z głównych orędowników ustawy "O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego", uchwalonej w kwietniu 2019 roku.