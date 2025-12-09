Logo strona główna
Świat

Podpisali pokój w obecności Trumpa. Po kilku dniach padają wzajemne oskarżenia

DRK. Ulice Gomy po zajęciu przez M23
Podpisanie porozumienia pokojowego między Demokratyczną Republiką Konga a Rwandą w Waszyngtonie, czerwiec 2025 r.
Źródło: Reuters
Pomimo zawartego w czerwcu porozumienia pokojowego i zatwierdzenia go w grudniu w Białym Domu, kontrolowane przez Rwandę bojówki M23 zajęły miasto Luvungi w Demokratycznej Republice Konga. Władze w Kinszasie nie zrealizowały z kolei swojej obietnicy rozbrojenia bojówki FDLR.

Prezydent Demokratycznej Republiki Konga (DRK) Felix Tshisekedi oskarżył w poniedziałek Rwandę o naruszenie porozumienia pokojowego, zawartego w czerwcu dzięki mediacji Stanów Zjednoczonych i Kataru - przekazała agencja Reutera.

Jak powiadomił Reuters, w miniony weekend siły kontrolowanej przez Rwandę bojówki M23 zajęły miasto Luvungi w DRK, położone przy granicy z Burundi. Agencja rozmawiała z mieszkańcami Luvungi, którzy podzielili się nagraniem wideo, przedstawiającym członków M23, uczestniczących w spotkaniu w tej miejscowości.

DRK. Ulice Gomy po zajęciu przez M23
DRK. Ulice Gomy po zajęciu przez M23
Źródło: Cyrile Ndegeya/Anadolu/Abaca/PAP

Żołnierze z DRK, którzy stacjonowali dotychczas w Luvungi, opanowanym ostatnio przez M23, wycofując się, wdali się w potyczkę z lokalnymi bojówkami w mieście Sange. Reuters powiadomił, że w wyniku walk zginęło tam 36 osób. Część ofiar to cywile.

Pokój w obecności Trumpa

Przywódcy Demokratycznej Republiki Konga i Rwandy, Felix Tshisekedi i Paul Kagame, podpisali 4 grudnia w Waszyngtonie porozumienie pokojowe z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa.

Pierwotne porozumienie pokojowe między oboma krajami, dotyczące trwającego od lat konfliktu we wschodniej części DRK, zawarto już w czerwcu w Departamencie Stanu. Umowę podpisali wówczas szefowie dyplomacji obu krajów.

Liderzy podpisali w Waszyngtonie porozumienie pokojowe. "Nowa era"
Liderzy podpisali w Waszyngtonie porozumienie pokojowe. "Nowa era"

Trump już wcześniej zaliczył konflikt do ośmiu, które rzekomo zakończył. Mimo to, jak donosi m.in. portal Africa Report, przemoc nie została dotąd powstrzymana, zaś kontrolowane przez Rwandę bojówki M23 nadal okupują dwa duże miasta w regionie - Gomę i Bukavu, które zdobyły w styczniu 2025 r.

Walki na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga
Walki na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga
Źródło: PAP

Wbrew wcześniejszym porozumieniom, z terytorium DRK nie wycofali się też żołnierze rwandyjskiej armii. Władze w Kinszasie nie zrealizowały z kolei swojej obietnicy rozbrojenia bojówki FDLR, wywodzącej się z sił Hutu, odpowiadających za ludobójstwo Tutsich w Rwandzie w 1994 r.

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Cyrile Ndegeya/Anadolu/Abaca/PAP

Demokratyczna Republika KongaRwanda
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica