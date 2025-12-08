Zełenski "nie przeczytał" ważnego dokumentu? Możliwy powód

Narada z Zełenskim po rozmowach pokojowych w Genewie Źródło: Reuters

"Najważniejszym zadaniem ukraińskiej ekipy było uzyskanie od strony amerykańskiej pełnych informacji na temat jej rozmów w Moskwie oraz wszystkich projektów aktualnych propozycji (pokojowych), aby omówić je szczegółowo z prezydentem Ukrainy" - przekazał w poniedziałek na Telegramie Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony stojący na czele ukraińskiej delegacji do USA.

"Razem ze wszystkimi partnerami musimy zrobić wszystko, aby godnie zakończyć tę wojnę. Dziś przekażemy prezydentowi Ukrainy pełną informację na temat wszystkich aspektów dialogu ze stroną amerykańską oraz wszystkie dokumenty" - dodał we wpisie.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformował, że jego praca z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Andrijem Hnatowem i przedstawicielami prezydenta Donalda Trumpa była "konstruktywna".

Trump "rozczarowany". Ukraina tłumaczy

W niedzielę prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest rozczarowany, ponieważ - jak stwierdził - przywódca Ukrainy nie przeczytał jeszcze propozycji planu pokojowego. Dodał, że Rosja "się z nią zgadza".

Według rozmówcy portalu RBK-Ukraina Zełenski mógł nie przeczytać nowej propozycji planu pokojowego USA z powodów bezpieczeństwa. - Umierow przywiezie dokumenty osobiście i przekaże je prezydentowi - stwierdził. Dodał, że Umierow prawdopodobnie przyleci do Londynu, dokąd ma przyjechać także Zełenski.

Rozmówca portalu RBK-Ukraina wyjaśniał, że sprawy nie można omówić przez telefon. I że jednym z najtrudniejszych punktów porozumienia nadal pozostaje kwestia terytoriów ukraińskich. - Początkowo w planie pokojowym było 28 punktów, później, po rozmowach w Genewie, zostało ich 20. Następnie, po negocjacjach w Moskwie, były kolejne zmiany. Nasza delegacja zapoznała się z nimi w czasie pobytu na Florydzie i omówiła je z Amerykanami - oznajmił.

Zełenski w opublikowanym w niedzielę wieczorem nagraniu przyznał, że rozmowy z przedstawicielami USA w sprawie planu pokojowego były "merytoryczne, ale niełatwe".

Dwugodzinna rozmowa Zełenskiego

W sobotę portal Axios, powołując się na źródła, podał, że Zełenski przeprowadził tego dnia dwugodzinną rozmowę z wysłannikami USA Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem na temat terytoriów i gwarancji bezpieczeństwa. Rozmowa odbyła się na koniec trzydniowych negocjacji między delegacjami USA i Ukrainy w Miami na Florydzie na temat planu pokojowego Trumpa.

Zełenski w poniedziałek złoży wizytę w Londynie. Prezydent ma omówić z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem i niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem rezultaty spotkań przedstawicieli władz USA i Ukrainy na temat osiągnięcia porozumienia pokojowego w wojnie z Rosją.

