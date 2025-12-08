Logo strona główna
Świat

Zełenski "nie przeczytał" ważnego dokumentu? Możliwy powód

Zełenski
Narada z Zełenskim po rozmowach pokojowych w Genewie
Źródło: Reuters
Donald Trump krytykuje Wołodymyra Zełenskiego, że nie zapoznał się z nowymi planami pokojowymi. Tymczasem Ukraina przedstawia swoje racje. W tle mogą być względy bezpieczeństwa.

"Najważniejszym zadaniem ukraińskiej ekipy było uzyskanie od strony amerykańskiej pełnych informacji na temat jej rozmów w Moskwie oraz wszystkich projektów aktualnych propozycji (pokojowych), aby omówić je szczegółowo z prezydentem Ukrainy" - przekazał w poniedziałek na Telegramie Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony stojący na czele ukraińskiej delegacji do USA.

"Razem ze wszystkimi partnerami musimy zrobić wszystko, aby godnie zakończyć tę wojnę. Dziś przekażemy prezydentowi Ukrainy pełną informację na temat wszystkich aspektów dialogu ze stroną amerykańską oraz wszystkie dokumenty" - dodał we wpisie.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformował, że jego praca z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Andrijem Hnatowem i przedstawicielami prezydenta Donalda Trumpa była "konstruktywna".

Trump "rozczarowany". Ukraina tłumaczy

W niedzielę prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest rozczarowany, ponieważ - jak stwierdził - przywódca Ukrainy nie przeczytał jeszcze propozycji planu pokojowego. Dodał, że Rosja "się z nią zgadza".

Trump skrytykował Zełenskiego. "Jestem rozczarowany"
Trump skrytykował Zełenskiego. "Jestem rozczarowany"

Według rozmówcy portalu RBK-Ukraina Zełenski mógł nie przeczytać nowej propozycji planu pokojowego USA z powodów bezpieczeństwa. - Umierow przywiezie dokumenty osobiście i przekaże je prezydentowi - stwierdził. Dodał, że Umierow prawdopodobnie przyleci do Londynu, dokąd ma przyjechać także Zełenski.

Rozmówca portalu RBK-Ukraina wyjaśniał, że sprawy nie można omówić przez telefon. I że jednym z najtrudniejszych punktów porozumienia nadal pozostaje kwestia terytoriów ukraińskich. - Początkowo w planie pokojowym było 28 punktów, później, po rozmowach w Genewie, zostało ich 20. Następnie, po negocjacjach w Moskwie, były kolejne zmiany. Nasza delegacja zapoznała się z nimi w czasie pobytu na Florydzie i omówiła je z Amerykanami - oznajmił.

Zełenski w opublikowanym w niedzielę wieczorem nagraniu przyznał, że rozmowy z przedstawicielami USA w sprawie planu pokojowego były "merytoryczne, ale niełatwe".

Dwugodzinna rozmowa Zełenskiego

W sobotę portal Axios, powołując się na źródła, podał, że Zełenski przeprowadził tego dnia dwugodzinną rozmowę z wysłannikami USA Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem na temat terytoriów i gwarancji bezpieczeństwa. Rozmowa odbyła się na koniec trzydniowych negocjacji między delegacjami USA i Ukrainy w Miami na Florydzie na temat planu pokojowego Trumpa.

Zełenski w poniedziałek złoży wizytę w Londynie. Prezydent ma omówić z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem i niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem rezultaty spotkań przedstawicieli władz USA i Ukrainy na temat osiągnięcia porozumienia pokojowego w wojnie z Rosją.

To nie będzie jedyne spotkanie, jakie odbędzie w tym tygodniu w Europie >>>

Władimir Putin

"Cyniczny uśmiech" Putina. Jest gotowy na nową wojnę?

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: tvn24.pl, RBK-Ukraina, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Volodymyr Zelenskyy/X

Wołodymyr ZełenskiUkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieUSA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica