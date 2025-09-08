Logo strona główna
Świat

"Król horrorów" o polityce Donalda Trumpa: nikt by w to nie uwierzył

Stephen King
Stephen King odchodzi z Facebooka
Stephen King znów uderza w Donalda Trumpa. Jeden z najpoczytniejszych współczesnych pisarzy udzielił w ostatnim czasie wywiadów, które nie tylko odbiły się echem w mediach, ale i doczekały reakcji Białego Domu.

77-letni King, autor bestsellerowych książek, nazywany "królem horrorów", od dawna jest krytykiem obecnego prezydenta. Teraz w wywiadzie dla "Sunday Timesa" zasugerował, że przyszłe podręczniki historii będą przedstawiać obecnego prezydenta w negatywnym świetle, a zwolennicy zaprzeczą kiedyś, że oddali na niego głos. "Za 20 czy 30 lat, kiedy ja już nie będę żył, a wy będziecie starzy, myślę, że wiele osób powie: cóż, nigdy nie głosowałem na Trumpa" - mówił gazecie.

Skrytykował również działania administracji Trumpa dotyczące polityki migracyjnej. "Nikt by w to nie uwierzył, czego dziś doświadczamy: z agentami Gestapo na ulicach, nazywającymi siebie ICE (agenci imigracyjnyjni)" - mówił.

Rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson odniosła się do wywiadu w oświadczeniu dla FOX News. "Skoro Stephen spędził tak dużo czasu, pisząc fikcję, zrozumiałe jest, że nie ma pojęcia o rzeczywistości" - cytuje ją stacja.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Stephen King uważa, że Trump jest " niebezpieczny"

W innym wywiadzie, dla stacji MSNBC, King przyznał, że obawia się trzeciej kadencji Donalda Trumpa. Choć formalnie prawo na to nie pozwala, to sam prezydent mówił jeszcze kilka miesięcy wcześniej, że "są na to metody".

Ali Velshi, gospodarz programu "Velshi Banned Book Club" (Klub Zakazanej Książki Velshiego), zapytał pisarza o cytat z brytyjskiego "Guardiana", gdzie miesiąc temu autor stwierdził, że trzecia kadencja i całkowite przejęcie władzy przez Trumpa byłyby "horrorem". King nawiązał do podobieństw między prezydentem a bohaterem "Martwej strefy", swojej książki z lat 70. Opowiada ona o Gregu Stilsonie, który ubiegał się o mandat w Izbie Reprezentantów. - Bohater powieści rzucał w tłum hot dogi, spotykał się z ludźmi, pił z nimi piwo. Tu chodzi o mówienie wprost, do zwykłych Amerykanów. Myślę, że Trump właśnie na takiego 'przeciętniaka' się kreuje. - przyznał pisarz. - Taki dobry, starszy chłopak, który porozmawia z każdym: fryzjerką, barberem, kierowcą ciężarówki - mówił w programie, podkreślając jednak, że uważa Trumpa za "niebezpiecznego".

OGLĄDAJ: Trump o 100 dniach prezydentury: Wszystkie ceny spadły. Co ja mogę zrobić?
Supporters of US President Donald Trump attend a rally to celebrate his 100 days in office in Warren, Michigan

Trump o 100 dniach prezydentury: Wszystkie ceny spadły. Co ja mogę zrobić?

Supporters of US President Donald Trump attend a rally to celebrate his 100 days in office in Warren, Michigan
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: The Independent, MSNBC, FOX News, New York Post

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

USADonald TrumpLiteratura
