Świat

Pierwsza DJ-ka Francji. Brigitte Macron porwała dzieci do tańca

Brigitte Macron za konsolą dj-ską
Brigitte Macron za konsolą dj-ską
Źródło: Reuters
Francuska pierwsza dama Brigitte Macron i selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps podczas charytatywnej imprezy w Disnaylandzie na moment zamienili się w DJ-ów. Nagranie, jak stoją za konsoletą i tańczą w rytm muzyki obiegło media społecznościowe.

Brigitte Macron i Didier Deschamps wzięli w środę udział w imprezie charytatywnej Opération Pièces Jaunes (z fr. Żółte Monety), która odbyła się 14 stycznia w Disneylandzie w miejscowości Chessy pod Paryżem. Celem wydarzenia było wsparcie dzieci wymagających hospitalizacji.

Jak donoszą miejscowe media, pierwsza dama Francji i selekcjoner piłkarskiej reprezentacji kraju spędzili dzień z około 300 dziećmi i ich rodzinami w największym parku rozrywki w Europie.

Twierdzili, że pierwsza dama urodziła się jako mężczyzna. Usłyszeli wyrok
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Twierdzili, że pierwsza dama urodziła się jako mężczyzna. Usłyszeli wyrok

Pierwsza dama i selekcjoner w roli DJ-ów

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, jak duet tańczy przy muzyce i bawi się razem z uczestnikami imprezy.

Brigitte Macron za konsoletą
Brigitte Macron za konsoletą
Źródło: Reuters

W pewnym momencie Brigitte Macron, przy wsparciu Deschampsa, stanęła za konsoletą DJ-ską i porwała dzieci do tańca, m.in. przebojem "Freed from Desire" czy "Forever Young". Oboje wyraźnie świetnie się bawili.

Reuters potwierdził, że nagranie powstało w miejscowości Chessy we Francji. "Datę jego powstania zweryfikowano dzięki metadanym oryginalnego pliku" - dodała agencja.

Wydarzenie było zapowiedzią Gali "Żółtych Monet", która odbędzie się 22 stycznia w paryskiej La Défense Arena.

Autorka/Autor: momo/ft

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

FrancjaBrigitte Macron
