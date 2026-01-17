Pierwsza DJ-ka Francji. Brigitte Macron porwała dzieci do tańca

Brigitte Macron i Didier Deschamps wzięli w środę udział w imprezie charytatywnej Opération Pièces Jaunes (z fr. Żółte Monety), która odbyła się 14 stycznia w Disneylandzie w miejscowości Chessy pod Paryżem. Celem wydarzenia było wsparcie dzieci wymagających hospitalizacji.
Jak donoszą miejscowe media, pierwsza dama Francji i selekcjoner piłkarskiej reprezentacji kraju spędzili dzień z około 300 dziećmi i ich rodzinami w największym parku rozrywki w Europie.
Pierwsza dama i selekcjoner w roli DJ-ów
Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, jak duet tańczy przy muzyce i bawi się razem z uczestnikami imprezy.
W pewnym momencie Brigitte Macron, przy wsparciu Deschampsa, stanęła za konsoletą DJ-ską i porwała dzieci do tańca, m.in. przebojem "Freed from Desire" czy "Forever Young". Oboje wyraźnie świetnie się bawili.
Reuters potwierdził, że nagranie powstało w miejscowości Chessy we Francji. "Datę jego powstania zweryfikowano dzięki metadanym oryginalnego pliku" - dodała agencja.
Wydarzenie było zapowiedzią Gali "Żółtych Monet", która odbędzie się 22 stycznia w paryskiej La Défense Arena.
