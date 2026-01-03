Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Polak wśród rannych w Szwajcarii, przed nami kolejne ataki zimy, Tesla zdetronizowana

Szwajcaria, pożar, kurort
Rzecznik MSZ: wśród rannych w pożarze w Szwajcarii jest Polak
Źródło: TVN24
Polak jest wśród rannych w wyniku pożaru w Crans-Montanie, a śledczy podali prawdopodobną przyczynę noworocznej tragedii w szwajcarskim kurorcie. Przed nami kolejne ataki zimy. Tesla została zdetronizowana przez chińskiego giganta. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 3 stycznia.

Zobacz prognozę pogody na dziś >>>

1. Polak wśród rannych w Szwajcarii

Wśród rannych w wyniku pożaru w szwajcarskim kurorcie narciarskim Crans-Montana jest Polak - przekazała najpierw tamtejsza policja, a informację potwierdził później rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór.

- Mamy ze strony szwajcarskiej informację, że wśród poszkodowanych jest obywatel Polski. Ranna osoba to mężczyzna, który jest hospitalizowany w Szwajcarii i znajduje się pod opieką rodziny. Jeśli będzie konieczność jakiegokolwiek wsparcia ze strony naszej placówki, oczywiście jesteśmy gotowi do pełnej pomocy konsularnej - zadeklarował rzecznik resortu.

W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii, zginęło według najnowszych danych policji 40 osób, 115 jest rannych, a wiele z nich - ciężko.

Polak wśród rannych w pożarze w Szwajcarii. Leży w szpitalu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polak wśród rannych w pożarze w Szwajcarii. Leży w szpitalu

2. Podano prawdopodobną przyczynę pożaru kurortu

Prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie pożaru w szwajcarskim kurorcie poinformowała, że wstępne śledztwo wskazuje, iż pożar wybuchł na skutek podniesienia rzymskich ogni za blisko sufitu.

Dodano, że to najbardziej prawdopodobna przyczyna, ale nie jest ona jeszcze ostatecznie potwierdzona. Prokuratura zaznaczyła, że dalsze śledztwo wykaże, czy ktoś będzie musiał ponieść odpowiedzialność karną za zaniedbanie. Śledczy przyglądają się między innymi temu, jak pianka akustyczna została położona na suficie w miejscu zdarzenia i czy spełniała normy bezpieczeństwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Podano prawdopodobną przyczynę tragicznego pożaru w Szwajcarii

Podano prawdopodobną przyczynę tragicznego pożaru w Szwajcarii

Tak zaczął się dramat. Nowe nagrania ze szwajcarskiego kurortu

Tak zaczął się dramat. Nowe nagrania ze szwajcarskiego kurortu

3. Przed nami kolejne ataki zimy

W ostatnich dniach grudnia Polskę nawiedziły opady śniegu. Największe były w północno-wschodniej Polsce, gdzie miejscami spadło kilkadziesiąt centymetrów białego puchu, co doprowadziło do poważnych utrudnień.

Na tym jednak nie koniec. Na antenie TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek powiedziała, że zima zostanie z nami co najmniej do połowy stycznia. Synoptyk przyznała, że o ile opady w głębi kraju i na południowym wschodzie nie powinny stanowić zagrożenia, to na północy warunki mogą być trudne. W następnym tygodniu spodziewany jest też silny mróz.

Unton-Pyziołek powiedziała, że o ile w poniedziałek temperatury na północy będą spadać do -6/-8 stopni Celsjusza, to już za tydzień, w czwartek i w piątek, na północy i północnym wschodzie może być nawet -17 st. C. Chłód napływający z północy napędzi dwa potężne wiry niżowe. Jeden, śródziemnomorski, może przynieść śnieżyce między 6 a 8 stycznia.

Kolejne fale śnieżyc przed nami. Jedna może być potężna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejne fale śnieżyc przed nami. Jedna może być potężna

METEO

4. Tesla zdetronizowana przez chińskiego giganta

Chińska firma BYD po raz pierwszy w historii pokonała Teslę Elona Muska pod względem rocznej sprzedaży samochodów elektrycznych. W 2025 roku BYD sprzedał ponad 2,25 miliona pojazdów, podczas gdy Tesla musiała zadowolić się wynikiem na poziomie 1,64 miliona. 

Sprzedaż samochodów Tesli spadła o 16 procent w ostatnich trzech miesiącach 2025 roku. Jednym z powodów była likwidacja rządowej dopłaty, która wcześniej obniżała ceny wybranych pojazdów elektrycznych, hybryd plug-in lub aut wodorowych nawet o 7 500 dolarów (5 570 funtów). Chińskie firmy, takie jak Geely, MG oraz BYD - obecnie największy producent samochodów elektrycznych w Chinach - wywierają presję na zachodnich rywali, oferując pojazdy w cenach niższych niż uznane marki.

Tesla zdetronizowana. Oto nowy lider rynku samochodów elektrycznych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tesla zdetronizowana. Oto nowy lider rynku samochodów elektrycznych

BIZNES

5. Kyryło Budanow nowym szefem biura Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek o mianowaniu obecnego szefa wywiadu wojskowego Kyryła Budanowa na szefa swojego biura. Ten przyjął jego propozycję.

"Przyjąłem propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie objęcia stanowiska szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Kontynuuję służbę Ukrainie. Traktuję to stanowisko jako kolejny odcinek odpowiedzialności wobec kraju" - napisał Budanow w serwisach społecznościowych.

Zełenski poinformował też, że Ołeh Iwaszczenko zastąpi Kyryła Budanowa na stanowisku szefa HUR.

Jest nowy szef biura Zełenskiego i nowy szef wywiadu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest nowy szef biura Zełenskiego i nowy szef wywiadu

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeSzwajcariaPożaryProkuraturapogodaŚniegMinisterstwo Spraw ZagranicznychTeslaElon MuskSamochody elektryczneChinyUkrainaWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
Agenci FBI i Secet Service podczas patrolowania ulic Waszyngtonu, 14 sierpnia 2025
Chciał "zrobić dżihad". Swoje plany zdradził agentowi pod przykrywką
Tragedia w szwajcarskim kurorcie
Wyciągnął z pożaru 20 osób. "Mam przed oczami poparzonych ludzi"
Śnieg, zima, zawieje śnieżne
Gdzie jest burza? Pojawiają się burze śnieżne
METEO
Rosyjskie manewry Zapad we wrześniu 2017 roku
2027. Czy nowa wojna wybuchnie już za rok?
Maciej Michałek
imageTitle
Strzał za trzy punkty. Milan na szczycie
EUROSPORT
Eksplozje w Caracas
Wybuchy w stolicy Wenezueli. Słychać było przelatujące samoloty
Śnieg w Słupsku
Znów intensywnie sypie. Zdjęcia Reporterów24
METEO
imageTitle
Kolejna demolka. Pogromca Ratajskiego krok od obrony tytułu
EUROSPORT
Mychajło Fedorow
Kolejne zmiany w Kijowie. Zełenski wskazał nowego ministra obrony
28 min
0201_cnb_wos_2
Premiera34 lata, 12 publicznych stanowisk. Geniusz, czy efekt politycznego dealu?
Czarno na białym
0201N333XR 1
Czy sytuacji na ekspresówce można było uniknąć? "Jedyne, co mogliśmy robić, to minimalizować skutki"
Polska
Śnieg, zawieje/zamiecie śnieżne
IMGW ostrzega przed śnieżycami. Trudne warunki od rana
METEO
Potężny pożar placu budowy w Denver
"Cały kwartał" w ogniu. "Zniszczenia są ogromne"
Posiedzenie rządu Donald Tusk
Burzliwa dyskusja na rządzie. A reforma i tak musi się wydarzyć
Polska
imageTitle
Kibice odwiecznego rywala Barcelony szykują się na powrót "zdrajcy"
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski
Co dalej w sprawie pokoju? Zełenski podał trzy daty
Osoby z MALS zwykle najpierw zgłaszają się do gastrologów i kardiologów
Zgłaszają się do kardiologów i gastrologów. A potrzebują pomocy chirurga
Zuzanna Kuffel
zima snieg AdobeStock_251825475
Dosypie 30 centymetrów śniegu. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Kierowca Joshuy usłyszał zarzuty po śmiertelnym wypadku
EUROSPORT
Bez Kitu 02.01.2026
"Bez gonitwy kampanijnej", ale "trudny". Co przyniesie rok, który może być "przełomowy"
Polska
imageTitle
Skręcona kostka pośrodku zimy. Bolesny pech medalisty olimpijskiego
EUROSPORT
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Biało na drogach, warunki jazdy są trudne
"To jest konieczność". Co zrobić, żeby dojechać do celu w zimowej zamieci
Polska
Pełczyńska-Nałęcz o zwiększeniu środków własnych UE na inwestycje
Potężny przelew dla Polski. "Absolutny rekord"
BIZNES
imageTitle
Szybkość, wytrwałość, precyzja. Legenda Dakaru siłę czerpie z innej dyscypliny
EUROSPORT
Zima w Polsce
Zakaz wstępu do lasu. Pod naporem śniegu mogą łamać się konary
METEO
imageTitle
Wicelider TCS z pretensjami do jury. "To nie było sprawiedliwe"
EUROSPORT
shutterstock_2661294873_1
Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"
BIZNES
imageTitle
Gwiazdy w formie na początek United Cup
EUROSPORT
W spalonym kontenerze strażacy znaleźli ciało mężczyzny
Tragiczny pożar, nie żyje mężczyzna
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica