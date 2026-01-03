Polak wśród rannych w Szwajcarii, przed nami kolejne ataki zimy, Tesla zdetronizowana

Rzecznik MSZ: wśród rannych w pożarze w Szwajcarii jest Polak Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zobacz prognozę pogody na dziś >>>

1. Polak wśród rannych w Szwajcarii

Wśród rannych w wyniku pożaru w szwajcarskim kurorcie narciarskim Crans-Montana jest Polak - przekazała najpierw tamtejsza policja, a informację potwierdził później rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór.

- Mamy ze strony szwajcarskiej informację, że wśród poszkodowanych jest obywatel Polski. Ranna osoba to mężczyzna, który jest hospitalizowany w Szwajcarii i znajduje się pod opieką rodziny. Jeśli będzie konieczność jakiegokolwiek wsparcia ze strony naszej placówki, oczywiście jesteśmy gotowi do pełnej pomocy konsularnej - zadeklarował rzecznik resortu.

W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii, zginęło według najnowszych danych policji 40 osób, 115 jest rannych, a wiele z nich - ciężko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Polak wśród rannych w pożarze w Szwajcarii. Leży w szpitalu

2. Podano prawdopodobną przyczynę pożaru kurortu

Prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie pożaru w szwajcarskim kurorcie poinformowała, że wstępne śledztwo wskazuje, iż pożar wybuchł na skutek podniesienia rzymskich ogni za blisko sufitu.

Dodano, że to najbardziej prawdopodobna przyczyna, ale nie jest ona jeszcze ostatecznie potwierdzona. Prokuratura zaznaczyła, że dalsze śledztwo wykaże, czy ktoś będzie musiał ponieść odpowiedzialność karną za zaniedbanie. Śledczy przyglądają się między innymi temu, jak pianka akustyczna została położona na suficie w miejscu zdarzenia i czy spełniała normy bezpieczeństwa.

3. Przed nami kolejne ataki zimy

W ostatnich dniach grudnia Polskę nawiedziły opady śniegu. Największe były w północno-wschodniej Polsce, gdzie miejscami spadło kilkadziesiąt centymetrów białego puchu, co doprowadziło do poważnych utrudnień.

Na tym jednak nie koniec. Na antenie TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek powiedziała, że zima zostanie z nami co najmniej do połowy stycznia. Synoptyk przyznała, że o ile opady w głębi kraju i na południowym wschodzie nie powinny stanowić zagrożenia, to na północy warunki mogą być trudne. W następnym tygodniu spodziewany jest też silny mróz.

Unton-Pyziołek powiedziała, że o ile w poniedziałek temperatury na północy będą spadać do -6/-8 stopni Celsjusza, to już za tydzień, w czwartek i w piątek, na północy i północnym wschodzie może być nawet -17 st. C. Chłód napływający z północy napędzi dwa potężne wiry niżowe. Jeden, śródziemnomorski, może przynieść śnieżyce między 6 a 8 stycznia.

4. Tesla zdetronizowana przez chińskiego giganta

Chińska firma BYD po raz pierwszy w historii pokonała Teslę Elona Muska pod względem rocznej sprzedaży samochodów elektrycznych. W 2025 roku BYD sprzedał ponad 2,25 miliona pojazdów, podczas gdy Tesla musiała zadowolić się wynikiem na poziomie 1,64 miliona.

Sprzedaż samochodów Tesli spadła o 16 procent w ostatnich trzech miesiącach 2025 roku. Jednym z powodów była likwidacja rządowej dopłaty, która wcześniej obniżała ceny wybranych pojazdów elektrycznych, hybryd plug-in lub aut wodorowych nawet o 7 500 dolarów (5 570 funtów). Chińskie firmy, takie jak Geely, MG oraz BYD - obecnie największy producent samochodów elektrycznych w Chinach - wywierają presję na zachodnich rywali, oferując pojazdy w cenach niższych niż uznane marki.

5. Kyryło Budanow nowym szefem biura Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek o mianowaniu obecnego szefa wywiadu wojskowego Kyryła Budanowa na szefa swojego biura. Ten przyjął jego propozycję.

"Przyjąłem propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie objęcia stanowiska szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Kontynuuję służbę Ukrainie. Traktuję to stanowisko jako kolejny odcinek odpowiedzialności wobec kraju" - napisał Budanow w serwisach społecznościowych.

Zełenski poinformował też, że Ołeh Iwaszczenko zastąpi Kyryła Budanowa na stanowisku szefa HUR.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest nowy szef biura Zełenskiego i nowy szef wywiadu

OGLĄDAJ: TVN24 HD