Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesiła notowania na godzinę. Komisja Europejska zaproponowała cła odwetowe w wysokości 25 procent na szereg towarów z USA. Donald Trump zapowiada bezpośrednie rozmowy na temat programu nuklearnego Teheranu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 8 kwietnia.

1. GPW zawiesza notowania

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zawiesiła notowania na godzinę. W komunikacie wyjaśniła, że wynikało to "z rekordowej liczby zleceń maklerskich od początku sesji, co mogło doprowadzić do zachwiania stabilności systemu".

O godzinie 17 na zamknięciu poniedziałkowej sesji warszawskiej giełdy oba główne indeksy - WIG i WIG20 - odnotowały spadek o blisko 1,5 procent. WIG spadł o 1,47 procent do poziomu 87727,11 pkt. Z kolei skupiający 20 największych i najpłynniejszych spółek WIG20 tracił 1,49 procent osiągając 2431,32 pkt.

2. Cła Trumpa, odpowiedź Unii Europejskiej i Chin

Komisja Europejska (KE) zaproponowała cła odwetowe w wysokości 25 procent na szereg towarów z USA - wynika z dokumentu, do którego dotarł Reuters.

Cła odwetowe zapowiedziały również Chiny. W reakcji na to Donald Trump zagroził Pekinowi nałożeniem dodatkowych 50-procentowych ceł. Prezydent USA dodał, że "wszystkie rozmowy z Chinami dotyczące ich żądanych spotkań z nami zostaną zakończone".

Szef JPMorgan Chase Jamie Dimon ostrzegł, że wojna celna może mieć długotrwałe i negatywne konsekwencje - podał Reuters. - Czy cła wywołają recesję, czy nie, pozostaje kwestią sporną, ale spowolnią wzrost - podkreślił jeden z najważniejszych ludzi na amerykańskim rynku finansowym.

Prezydent USA Donald Trump Źródło: YURI GRIPAS/PAP/EPA

3. Trump zapowiada rozmowy z Iranem

Donald Trump spotkał się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Gospodarz Białego Domu przekazał, że USA i Iran będą prowadziły bezpośrednie rozmowy na temat programu nuklearnego Teheranu. Prezydent USA zapowiedział, że w sobotę dojdzie do "bardzo dużego spotkania" w tej sprawie. Netanjahu mówił z kolei o pracach nad nowym porozumieniem w sprawie Strefy Gazy.

4. Ukraińscy żołnierze w kolejnym rosyjskim obwodzie

Wołodymyr Zełenski powiedział, że naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski przedstawił raport "na temat linii frontu, obecności wojsk w obwodzie kurskim i obwodzie biełgorodzkim". To pierwsze oficjalne potwierdzenie operacji w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, który graniczy z Ukrainą.

- Kontynuujemy aktywne działania na terenach przygranicznych wroga i jest to absolutnie uzasadnione. Wojna musi wrócić tam, skąd przyszła. Nasz główny cel pozostaje ten sam: chronić naszą ziemię i nasze społeczności w regionach sumskim i charkowskim przed rosyjskimi okupantami - mówił Zełenski.

5. Komisja zbada nadużycia rządu Zjednoczonej Prawicy

Ruszyły prace nowej komisji mającej na celu "wyjaśnienie mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015 -2023".

W trakcie konferencji prasowej minister sprawiedliwości Adam Bodnar oraz minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak przedstawili zadania komisji, która będzie między innymi badała i analizowała "różne metody ograniczania korzystania z konstytucyjnych wolności" w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy.

