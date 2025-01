Katastrofa w Waszyngtonie, zarzuty dla współpracownicy Morawieckiego, upadła rządząca koalicja

W stolicy USA, Waszyngtonie, doszło do katastrofy lotniczej. W związku z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prokurator przedstawił zarzuty Annie W. – byłej dyrektorce biura ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Z kolei norweska partia eurosceptyków Senterpartiet wyszła z koalicyjnego rządu współtworzonego z Partią Pracy premiera Jonasa Gahra Stoere. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 31 stycznia.

1. Katastrofa lotnicza w Waszyngtonie

W stolicy USA , Waszyngtonie, doszło do katastrofy lotniczej . Samolot pasażerski linii American Airlines zderzył się z wojskowym śmigłowcem Black Hawk i spadł do rzeki Potomak obok lotniska imienia Ronalda Reagana.

AP/EPA/PETTY OFFICER 1ST CLASS BRANDON GILES / US COAST GUARD HANDOUT

Wrak samolotu American Airlines w rzece Potomak AP/EPA/PETTY OFFICER 1ST CLASS BRANDON GILES / US COAST GUARD HANDOUT

2. Zarzuty dla byłej dyrektorki biura Morawieckiego

Podejrzani nie przyznają się do winy. Jest wniosek o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

3. Prezydent Panamy stanowczo odpowiada Trumpowi

Przywódca odniósł się też do opinii Trumpa, który mówił, że Chiny mają w kanale żołnierzy, nie przedstawiając jednak na to dowodów. Mulino przekazał, że nie dostał "żadnych informacji od ambasady USA w Panamie ani od sekretarza stanu o obecności wojskowej innego kraju w kanale". I dodał: - Kanał Panamski jest kontrolowany przez Panamę, a jego administracja zawsze znajdowała się w panamskich rękach.

4. Upadła koalicja, rozłam w sprawie współpracy z Unią Europejską

5. Kiedy Michał K. wyjdzie z brytyjskiego aresztu? Sąd wyznaczył datę

Londyński sąd przekazał, że Michał K. pozostanie w areszcie do 5 lutego. Wyjdzie z niego, jeśli do tego czasu wpłaci poręczenie majątkowe. Według brytyjskiego prawa kaucja została podzielona na zabezpieczenie wynoszące 200 tysięcy funtów i poręczenie majątkowe równe 365 tysiącom funtów. Ponieważ ta druga kwota jeszcze nie wpłynęła do sądu, Michał K. wciąż jest w areszcie.