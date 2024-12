Podziękowania dla pilota, tragedia w Norwegii, zasadzka w Syrii

Tragiczny wypadek autokaru w Norwegii. Siły lojalne wobec obalonego syryjskiego dyktatora Baszara al-Asada zorganizowały zasadzkę na funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa nowych władz. Izrael ostrzelał lotnisko w Jemenie, na którym znajdował się szef WFO. Eksperci uważają, że to Rosjanie zestrzelili samolot pasażerski nad Kazachstanem. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 27 grudnia.

1. Tragiczny wypadek autokaru w Norwegii

Trzy osoby zginęły, a co najmniej cztery zostały ranne w wypadku autokaru w okolicach Hadsel w Norwegii. Pojazd wpadł w poślizg i zsunął się ze skarpy do lodowatej wody. Policja przekazała, że warunki drogowe w chwili wypadku były bardzo trudne. Autokarem podróżowało 58 osób, w większości cudzoziemców. Policja podaje, że pochodzą z Indii, Singapuru, Malezji, Holandii, Francji i Południowego Sudanu. Cytowana przez dziennik VG chińska ambasada w Oslo potwierdziła, że co najmniej dwudziestu pasażerów to obywatele Chin. Nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy.

Wypadek autokaru w Norwegii PAP/EPA/MARIUS BIRKELAND

2. Izraelski nalot na Strefę Gazy, wśród ofiar dziennikarze

Izraelskie lotnictwo zaatakowało w czwartek nad ranem Strefę Gazy. Palestyńskie służby medyczne poinformowały, że zginęło co najmniej 10 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Część ofiar najprawdopodobniej znajduje się jeszcze pod gruzami. Reuters przekazał, że zaatakowany został między innymi budynek mieszkalny w dzielnicy Zeitoun w mieście Gaza, gdzie pod gruzami zginęło pięć osób, a 20 zostało rannych. Izraelskie samoloty ostrzelały też samochód oznaczony - według strony palestyńskiej - jako pojazd medycznych służb ratunkowych w okolicy szpitala Al-Awda w miejscowości Nuseirat w środkowej części Strefy. W pojeździe zginęło pięciu dziennikarzy pracujących dla lokalnej stacji telewizyjnej.

Ludzie opłakują zmarłych w izraelskim nalocie palestyńskich dziennikarzy PAP/EPA/MOHAMMED SABER

3. Relacje ocalałych z katastrofy w Kazachstanie

Rosyjskie i kazachskie media opublikowały relacje pasażerów, którzy przeżyli katastrofę Embraera 190, który w środę rano rozbił się nieopodal miasta Aktau na kazachstańskim wybrzeżu Morza Kaspijskiego, a także świadków, którzy pomagali ewakuować ludzi po rozbiciu się maszyny. - Samolot próbował wylądować dwa-trzy razy, ale to mu się nie udało. To było gdzieś w rejonie Groznego - powiedział Subchonkuł Rachimow dziennikarzom rosyjskiej telewizji rządowej RT. - Dziękujemy pilotowi, uratował nas swoim manewrem. Gdyby nie on, wszyscy byśmy zginęli - dodał.

Śledztwo prawdopodobnie idzie w kierunku zestrzelenia maszyny przez Rosjan za pomocą systemu Pancyr-S. Piszą o tym szeroko media w Azerbejdżanie, a eksperci są zdania, że Rosja powinna się przyznać do omyłkowego zestrzelenia samolotu.

Miejsce katastrofy samolotu pasażerskiego w pobliżu miasta Aktau w Kazachstanie Issa Tazhenbayev / Anadolu / Getty Images

4. Izrael ostrzelał lotnisko, na którym był szef WHO

Rebelianci Huti poinformowali w czwartek, że Izrael ostrzelał cele w Sanie i porcie Al-Hudajda w Jemenie. W Sanie pociski uderzyły "metry" od odwiedzającego Jemen szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tedros Adhanom Ghebreyesus napisał w mediach społecznościowych, że on i jego współpracownicy są bezpieczni. Do izraelskich ataków doszło w czasie przemówienia przywódcy Huti Abdula al-Malika al-Huti - zauważył portal Times of Israel. Al Masirah TV, główna stacja telewizyjna prowadzona przez Huti, podała, że w atakach zginęły trzy osoby.

Izrael ostrzelał lotnisko w Sanie EPA/YAHYA ARHAB

5. Zasadzka sił wiernych Asadowi

Siły lojalne wobec obalonego syryjskiego dyktatora Baszara al-Asada zorganizowały zasadzkę na funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa nowych władz - poinformowała tymczasowa administracja kraju w czwartek nad ranem. Przekazano, że zginęło 14 osób, a dziesięć kolejnych zostało rannych. Według tego źródła do walk sił bezpieczeństwa z lojalistami Asada doszło we wtorek w rejonie portowego miasta Tartus na zachodzie kraju. Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa mieli wpaść w zasadzkę, kiedy próbowali aresztować byłego oficera wojsk Asada za jego działalność w owianym złą sławą więzieniu Sajdnaja, w pobliżu Damaszku.

Autorka/Autor:momo

Źródło: TVN24, PAP