Szef NATO o zestrzeliwaniu, "nietypowa trasa" Netanjahu, Hegseth wzywa dowódców

1. Szef NATO o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów i dronów

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że państwa członkowskie Sojuszu mogą podejmować działania wobec rosyjskich samolotów i dronów w przypadku naruszenia przez nie przestrzeni powietrznej NATO. Chodzi nawet o zestrzelenie tych maszyn.

Wcześniej do przypadków naruszenia przez Rosję przestrzeni powietrznej krajów NATO nawiązała w rozmowie z CNN przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podkreśliła, że nie jest przedstawicielką Sojuszu, ale jej zdaniem "musimy bronić każdego centymetra kwadratowego naszego terytorium".

Mark Rutte Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

2. "Nietypowa trasa" lotu Netanjahu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu wyleciał z Tel Awiwu do Nowego Jorku. Stacja CNN podała, że maszyna szefa izraelskiego rządu leciała "nietypową trasą" - obrała okrężną drogę, najpewniej celowo omijając kraje, w których premier mógłby zostać aresztowany w związku z nakazem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

3. Hegseth wzywa dowódców na naradę

Szef Pentagonu Pete Hegseth wezwał setki wysokich rangą amerykańskich wojskowych do bazy Korpusu Piechoty Morskiej w Wiginii - poinformował "Washington Post".

Spotkanie ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Jak dodał amerykański dziennik, Hegseth nie przekazał generałom i admirałom celu spotkania.

Pete Hegseth Źródło: CAROLINE BREHMAN/PAP/EPA

4. ABW będzie wyjaśniać udział Cenckiewicza w RBN

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie wyjaśniać udział w zastrzeżonym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Minister podkreślił, że Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych i takich informacji od służb nie otrzymuje. Podkreślił, że o tym, kto ma dostęp do informacji niejawnych, "decyduje ABW i SKW".

Sławomir Cenckiewicz Źródło: Radek Pietruszka/PAP

5. Nowe uzgodnienia w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział nadzwyczajną sesję Rady Warszawy w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Jak dodał, radne i radni Koalicji Obywatelskiej mają też pomysł, by prohibicję wprowadzić od połowy przyszłego roku w całym mieście.

CZYTAJ TAKŻE: Co się wydarzyło na Radzie Warszawy? Padły argumenty o Jaruzelskim i Ku Klux Klanie

W ubiegłym tygodniu na sesji radni przyjęli zaproponowane przez klub uchwały, między innymi w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt dotyczący wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście.

