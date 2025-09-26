Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Szef NATO o zestrzeliwaniu, "nietypowa trasa" Netanjahu, Hegseth wzywa dowódców

Mark Rutte
Rutte: nie chcemy kontynuacji tego niebezpiecznego wzorca zachowań Rosji
Źródło: TVN24
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte popiera zestrzeliwanie rosyjskich samolotów i dronów w przypadku naruszenia przez nie przestrzeni powietrznej Sojuszu. Premier Izraela Benjamin Netanjahu poleciał do Nowego Jorku "nietypową trasą". Szef Pentagonu Pete Hegseth wezwał setki wysokich rangą amerykańskich wojskowych. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 26 września.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Szef NATO o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów i dronów

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że państwa członkowskie Sojuszu mogą podejmować działania wobec rosyjskich samolotów i dronów w przypadku naruszenia przez nie przestrzeni powietrznej NATO. Chodzi nawet o zestrzelenie tych maszyn.

Wcześniej do przypadków naruszenia przez Rosję przestrzeni powietrznej krajów NATO nawiązała w rozmowie z CNN przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podkreśliła, że nie jest przedstawicielką Sojuszu, ale jej zdaniem "musimy bronić każdego centymetra kwadratowego naszego terytorium".

Mark Rutte
Mark Rutte
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

2. "Nietypowa trasa" lotu Netanjahu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu wyleciał z Tel Awiwu do Nowego Jorku. Stacja CNN podała, że maszyna szefa izraelskiego rządu leciała "nietypową trasą" - obrała okrężną drogę, najpewniej celowo omijając kraje, w których premier mógłby zostać aresztowany w związku z nakazem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

3. Hegseth wzywa dowódców na naradę

Szef Pentagonu Pete Hegseth wezwał setki wysokich rangą amerykańskich wojskowych do bazy Korpusu Piechoty Morskiej w Wiginii - poinformował "Washington Post".

Spotkanie ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Jak dodał amerykański dziennik, Hegseth nie przekazał generałom i admirałom celu spotkania.

Pete Hegseth
Pete Hegseth
Źródło: CAROLINE BREHMAN/PAP/EPA

4. ABW będzie wyjaśniać udział Cenckiewicza w RBN

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie wyjaśniać udział w zastrzeżonym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Minister podkreślił, że Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych i takich informacji od służb nie otrzymuje. Podkreślił, że o tym, kto ma dostęp do informacji niejawnych, "decyduje ABW i SKW".

Sławomir Cenckiewicz
Sławomir Cenckiewicz
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

5. Nowe uzgodnienia w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział nadzwyczajną sesję Rady Warszawy w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Jak dodał, radne i radni Koalicji Obywatelskiej mają też pomysł, by prohibicję wprowadzić od połowy przyszłego roku w całym mieście.

CZYTAJ TAKŻE: Co się wydarzyło na Radzie Warszawy? Padły argumenty o Jaruzelskim i Ku Klux Klanie

W ubiegłym tygodniu na sesji radni przyjęli zaproponowane przez klub uchwały, między innymi w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt dotyczący wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

NATOMark RutteBenjamin NetanjahuPentagonPete HegsethSławomir CenckiewiczABWNajważniejsze informacje
