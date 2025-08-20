Propozycja Białego Domu, akcja służb, tajemnicze zakłócenia GPS

Budapeszt Źródło: Reuters Archive

1. Biały Dom wskazuje możliwe miejsce spotkania Zełenskiego z Putinem

Trójstronne rozmowy pokojowe z udziałem prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, a także rosyjskiego przywódcy Władimira Putina mogłyby się odbyć w Budapeszcie - podało we wtorek Politico.

Dziennikarze dowiedzieli się, że amerykańskie służby (Secret Service) przygotowują się do ewentualnego szczytu na Węgrzech, rządzonych przez Viktora Orbana, który utrzymywał bliskie kontakty z Trumpem. Politico zastrzega jednak, że Secret Service często sonduje różne lokalizacje i ostateczne miejsce spotkania może się zmienić.

Biały Dom wskazuje możliwe miejsce spotkania Zełenskiego z Putinem Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

2. Akcja służb pod Warszawą

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji weszli na jedną z posesji pod Pruszkowem. - Działamy w powiecie pruszkowskim. Ma to związek z przestępczością narkotykową - potwierdził rzecznik CBŚP.

Nasz reporter Artur Węgrzynowicz potwierdził, że wieczorem na miejscu wciąż trwała akcja służb. - Brama wjazdowa na jedną z posesji została wyłamana. Oprócz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na miejscu są strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego z Warszawy - przekazał.

3. Tajemnicze zakłócenia GPS

Norweski urząd lotnictwa wydał ostrzeżenia dla wszystkich pilotów latających nad archipelagiem Svalbard. Od początku lipca systemy nawigacji i lokalizacji GPS są zakłócane, co stanowi zagrożenie dla lotów pasażerskich i medycznych.

Źródło zakłóceń nie jest jeszcze znane. W czerwcu problemy z GPS dotyczyły także północnej części Polski.

4. Bez Polski w Białym Domu. Wzajemne oskarżenia

W poniedziałek do Białego Domu oprócz Wołodymyra Zełenskiego przybyło również siedmiu europejskich liderów, aby rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wśród nich nie było jednak przedstawiciela Polski. Wtorek upłynął pod znakiem wzajemnych oskarżeń otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego i rządu.

Zdaniem rządu Polskę powinien tam reprezentować prezydent, którego otoczenie chwali się bliskimi relacjami z amerykańską administracją. Nawrocki wziął udział w wideokonferencji z Trumpem i europejskimi liderami w ubiegłym tygodniu. Teraz jednak ludzie prezydenta i sam Nawrocki twierdzą, że to rząd jest odpowiedzialny za polskie przedstawicielstwo w formule tak zwanej koalicji chętnych.

5. Nagranie z premier Włoch hitem sieci

Po spotkaniu europejskich liderów z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu media społecznościowe obiegło nagranie z Giorgią Meloni.

Premierka Włoch sprawiała wrażenie, jakby nie do końca zgadzała się z tym, co mówi kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Fragment rozmowy Giorgii Meloni z Donaldem Trumpem przed spotkaniem liderów w Białym Domu Źródło: Reuters

