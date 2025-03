Rozkaz Trumpa, protesty na Grenlandii, powodzie we Włoszech

1. Rozkaz Donalda Trumpa. "Zdecydowana i potężna" operacja wojskowa

Donald Trump ogłosił w sobotę wieczorem, że amerykańskie wojsko rozpoczęło "zdecydowaną i potężną" operację militarną przeciwko wspieranym przez Iran jemeńskim rebeliantom Huti . Lokalne władze poinformowały o co najmniej dziewięciu cywilach zabitych w nalotach na stolicę Jemenu , Sanę.

"Lotnictwo USA prowadzi teraz uderzenia na bazy terrorystów i ich obronę powietrzną, by chronić amerykańskie statki i wolność żeglugi" - przekazał prezydent w swoim serwisie społecznościowym True Social.

"Do wszystkich terrorystów Huti: wasz czas się skończył, od dziś wasze ataki muszą się skończyć. Jeżeli tak się nie stanie, spotka was piekło, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście!" - napisał Trump.

Amerykański przywódca dodał, że Huti prowadzą "nieustającą kampanię piractwa, przemocy i terroryzmu" wymierzoną w statki należące do USA i innych państw.

2. Nie żyje Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka Kaczyńskiego

3. Ulewy na północy Włoch

Sytuacja na północy Włoch jest trudna. Ulewne deszcze doprowadziły do powstania rozległych powodzi i osunięć ziemi w regionach Toskania i Emilia-Romania. Ekipy ratunkowe wciąż próbują dostać się do ludzi uwięzionych w zalanych domach. Prezydent Toskanii - Eugenio Giani - zwrócił się do rządu o uznanie stanu wyjątkowego. Dzięki temu region ten otrzyma szybką pomoc finansową.