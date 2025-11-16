"Zwrot w karierze" Zełenskiego, Trump o Nawrockim, nowy-stary prezes PSL

1. Afera korupcyjna w Ukrainie i "zwrot w karierze Zełenskiego"
"Afera korupcyjna wokół firmy Enerhoatom wstrząsa najbliższym otoczeniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" - napisał amerykański dziennik "The New York Times". Według "NYT" śledztwo, które objęło osoby z najbliższego otoczenia ukraińskiego przywódcy, zagraża obecnie nie tylko poparciu dla Zełenskiego w kraju, ale i za granicą.
Według gazety jest to "istotny zwrot w karierze przywódcy, który zapowiadał, że oczyści krajową politykę".
Ukraińscy śledczy ustalili, że organizacja przestępcza, kierowana przez bliskiego współpracownika Zełenskiego, a w przeszłości producenta filmów z jego udziałem - Timura Mindycza - wyprowadziła, a następnie wyprała co najmniej 100 mln dolarów z Enerhoatomu, operatora ukraińskich elektrowni atomowych, a także dopuściła się innych oszustw i przestępstw finansowych.
2. Nowy-stary prezes PSL
Władysław Kosiniak-Kamysz został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapowiedział, że jego ugrupowanie przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych za dwa lata.
- Będziemy sobą. Będziemy szukać przyjaciół, bo iść samodzielnie, nie znaczy iść samotnie. Będziemy zapraszać na nasze listy tych, z którymi jesteśmy od lat - powiedział w sobotę lider PSL, obecny wicepremier i minister obrony do zebranych, podkreślając, że on i jego ugrupowanie "nie boją się", choć teraz polityczni przeciwnicy rozpoczną "festiwal" straszenia PSL-u tym, że samo - poza jakąś koalicją - nie wejdzie do Sejmu.
Delegaci sobotniego kongresu wybrali też nowego szefa Rady Naczelnej PSL. Został nim wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
3. 19-latek zatrzymany za groźby wobec prezydenta
Policja poinformowała w sobotę o zatrzymaniu 19-latka podejrzanego o kierowanie gróźb wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Mężczyzna pod zdjęciem prezydenta z synem, opublikowanym na portalu X i wykonanym na Stadionie Narodowym, zamieścił fotografię pistoletu z podpisem: "Do zobaczenia, Karolku". Za swoje zachowanie może usłyszeć zarzut kierowania gróźb karalnych, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.
4. Trump o Polsce i Nawrockim
Donald Trump w wywiadzie dla brytyjskiej stacji GB News stwierdził, że "Polska jest wspaniała" i "bardzo dobrze" radziła sobie z kryzysem migracyjnym. Dodał, że prezydent Karol Nawrocki "jest fantastyczny" i wygrał wybory dzięki jego poparciu.
- Nie miał szans, aby zbliżyć się do zwycięstwa. Był jednym z wielu kandydatów. Dzięki jego przyjacielowi i mojemu przyjacielowi, wspólnemu znajomemu, poparłem go, a on wygrał wybory. Było to dość duże zaskoczenie. Ale on jest fantastyczny. Będzie świetnym prezydentem - powiedział Trump.
5. Ciało na ulicy w Poznaniu
Na jednej z ulic w Poznaniu znaleziono zwłoki mężczyzny. Wielkopolska policja poinformowała, że "były na nim widoczne ślady charakterystyczne dla pobicia". W sprawie zatrzymano dwie osoby.
