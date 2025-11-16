"Zwrot w karierze" Zełenskiego, Trump o Nawrockim, nowy-stary prezes PSL

Zełenski spotkał się z żołnierzami Azowa Źródło: Reuters

1. Afera korupcyjna w Ukrainie i "zwrot w karierze Zełenskiego"

"Afera korupcyjna wokół firmy Enerhoatom wstrząsa najbliższym otoczeniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" - napisał amerykański dziennik "The New York Times". Według "NYT" śledztwo, które objęło osoby z najbliższego otoczenia ukraińskiego przywódcy, zagraża obecnie nie tylko poparciu dla Zełenskiego w kraju, ale i za granicą.

Według gazety jest to "istotny zwrot w karierze przywódcy, który zapowiadał, że oczyści krajową politykę".

Ukraińscy śledczy ustalili, że organizacja przestępcza, kierowana przez bliskiego współpracownika Zełenskiego, a w przeszłości producenta filmów z jego udziałem - Timura Mindycza - wyprowadziła, a następnie wyprała co najmniej 100 mln dolarów z Enerhoatomu, operatora ukraińskich elektrowni atomowych, a także dopuściła się innych oszustw i przestępstw finansowych.

2. Nowy-stary prezes PSL

Władysław Kosiniak-Kamysz został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapowiedział, że jego ugrupowanie przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych za dwa lata.

- Będziemy sobą. Będziemy szukać przyjaciół, bo iść samodzielnie, nie znaczy iść samotnie. Będziemy zapraszać na nasze listy tych, z którymi jesteśmy od lat - powiedział w sobotę lider PSL, obecny wicepremier i minister obrony do zebranych, podkreślając, że on i jego ugrupowanie "nie boją się", choć teraz polityczni przeciwnicy rozpoczną "festiwal" straszenia PSL-u tym, że samo - poza jakąś koalicją - nie wejdzie do Sejmu.

No to zaczynamy! 😎 XIV Kongres @NowePSL rozpoczęty. Dobra energia, dobry nastrój - działamy! pic.twitter.com/OS9REQXRUl — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 15, 2025 Rozwiń

Delegaci sobotniego kongresu wybrali też nowego szefa Rady Naczelnej PSL. Został nim wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

3. 19-latek zatrzymany za groźby wobec prezydenta

Policja poinformowała w sobotę o zatrzymaniu 19-latka podejrzanego o kierowanie gróźb wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Mężczyzna pod zdjęciem prezydenta z synem, opublikowanym na portalu X i wykonanym na Stadionie Narodowym, zamieścił fotografię pistoletu z podpisem: "Do zobaczenia, Karolku". Za swoje zachowanie może usłyszeć zarzut kierowania gróźb karalnych, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP.



To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Sprawa dotyczy przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Czynności w… pic.twitter.com/hZZVHH2kO3 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 15, 2025 Rozwiń

4. Trump o Polsce i Nawrockim

Donald Trump w wywiadzie dla brytyjskiej stacji GB News stwierdził, że "Polska jest wspaniała" i "bardzo dobrze" radziła sobie z kryzysem migracyjnym. Dodał, że prezydent Karol Nawrocki "jest fantastyczny" i wygrał wybory dzięki jego poparciu.

- Nie miał szans, aby zbliżyć się do zwycięstwa. Był jednym z wielu kandydatów. Dzięki jego przyjacielowi i mojemu przyjacielowi, wspólnemu znajomemu, poparłem go, a on wygrał wybory. Było to dość duże zaskoczenie. Ale on jest fantastyczny. Będzie świetnym prezydentem - powiedział Trump.

5. Ciało na ulicy w Poznaniu

Na jednej z ulic w Poznaniu znaleziono zwłoki mężczyzny. Wielkopolska policja poinformowała, że "były na nim widoczne ślady charakterystyczne dla pobicia". W sprawie zatrzymano dwie osoby.

