Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 12 września

USA wyrażają zgodę na sprzedaż Polsce kolejnych elementów systemu obrony powietrznej. Dyktator Korei Północnej Kim Dzong Un udał się prywatnym pociągiem w podróż do Rosji. Z kolei w kopalni Pniówek ratownicy odnaleźli ciała pięciu z siedmiu górników, który zaginęli po katastrofie w kwietniu 2022 roku. Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. USA dają zgodę na sprzedaż Polsce systemu obrony powietrznej

Departament Stanu USA wydał zgodę na sprzedaż Polsce kolejnych elementów Zintegrowanego Systemu Dowodzenia Walką (IBCS) wchodzącego w skład obrony powietrznej - poinformowała należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

2. Akcja w kopalni Pniówek

Ratownicy odnaleźli ciała pięciu z siedmiu górników, który zaginęli po katastrofie w kopalni Pniówek w kwietniu 2022 roku. Transport zwłok na powierzchnię powiódł się - przekazał w wieczornym komunikacie Tomasz Siemieniec, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia.

Zdecydowano, że aby dotrzeć do miejsca, gdzie prawdopodobnie są dwaj zaginieni, wydrążona zostanie dodatkowa przecinka (jedna lub dwie) z pochylni N-9 do ściany N-6. "Drążenie przecinki oraz przygotowanie do kolejnej akcji może potrwać około miesiąca" - oszacował wówczas rzecznik.