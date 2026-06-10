Świat Ponad 60 kierowców zabitych w Peru. Gangi terroryzują transport Oprac. Adrian Wróbel |

Protesty peruwiańskiego związku zawodowego kierowców autobusów (nagranie ze stycznia 2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Jorge Cerdan/Bloomberg/Getty Images

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W napadach na autobusy miejskie w Peru od początku bieżącego roku zginęło 64 kierowców - poinformowała policja, cytowana przez peruwiański portal RPP. Za falą przemocy stoją lokalne gangi, które poprzez ataki i zastraszanie wymuszają haracze na firmach transportowych. Liczba ataków przekroczyła już 95. Obejmują one zarówno eksplozje, jak i inne formy przemocy. - To nieustanna, codzienna walka - powiedział komendant główny policji Oscar Arriola, cytowany przez RPP.

Arriola dodał, że "większość tych spraw [zabójstw kierowców - red.] została rozwiązana", a sprawcy trafili do więzienia.

Sprawcy ataków nagrywają swoje działania

Jak przekazała policja, w ataki zaangażowani są również cudzoziemcy. We wtorek funkcjonariusze zatrzymali czterech obywateli Wenezueli, prawdopodobnie powiązanych z organizacją przestępczą Los Occidentales.

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Transport publiczny należy do sektorów najbardziej dotkniętych działalnością gangów wymuszających haracze, szczególnie w Limie. W ostatnich tygodniach liczba ataków na przewoźników wyraźnie wzrosła - podała agencja EFE, dodając, że sprawcy często nagrywają swoje działania, a następnie publikują nagrania w mediach społecznościowych, by zastraszyć ofiary.

W 2025 roku w Peru zginęło ponad 180 kierowców transportu publicznego - przypomniała organizacja zrzeszająca dziennikarzy śledczych Convoca.

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