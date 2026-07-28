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Świat

Pentagon: rozpoczęliśmy przegląd obecności sił zbrojnych w Europie

Ćwiczenia taktyczno-bojowe amerykańskich i polskich żołnierzy w Toruniu
Generał Alexus Grynkewich o obecności wojsk USA w Europie. "Planowanie nadal jest realizowane"
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Agnieszka Bielecka/PAP
Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby poinformował, że departament wojny rozpoczął w poniedziałek przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Sekretarz wojny Pete Hegseth zapowiedział to podczas ostatniego spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli.

Celem przeglądu jest zapewnienie, że "NATO szybko i nieodwracalnie zmierza w kierunku przejęcia przez Europę głównej odpowiedzialności za swoją konwencjonalną obronę" - napisał wiceszef Pentagonu Elbridge Colby w komunikacie opublikowanym w serwisie X.

Transformacja w "NATO 3.0"

Zastępca sekretarza podkreślił, że "rezultatem tego przeglądu będzie przyspieszenie transformacji NATO w kierunku silniejszego, bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego sojuszu".

Dodał, że przegląd "przyczyni się do dalszej realizacji celu, jakim jest pełne przywrócenie NATO jego charakteru jako potężnej organizacji zdolnej do prowadzenia działań wojennych - NATO 3.0". "Dzięki temu NATO znajdzie się na ścieżce trwałego, długoterminowego sukcesu, szczególnie w obliczu tego, że stawiamy czoła jednoczesnym wyzwaniom na wielu teatrach działań" - napisał główny doradca Hegsetha.

Ćwiczenia taktyczno-bojowe amerykańskich i polskich żołnierzy w Toruniu
Ćwiczenia taktyczno-bojowe amerykańskich i polskich żołnierzy w Toruniu
Źródło zdjęcia: Agnieszka Bielecka/PAP

Wiceszef Pentagonu zaznaczył, że przegląd zapewni, iż rozmieszczenie sił USA w Europie odzwierciedlać będzie Strategię Bezpieczeństwa Narodowego z 2025 roku oraz Strategię Obrony Narodowej z 2026 roku.

"W tym duchu przegląd przedstawi szereg opcji w tym kierunku, opartych na rygorze strategicznym, solidnej bazie empirycznej oraz jasnym rozumieniu realiów geopolitycznych i wojskowych" - podkreślił podsekretarz obrony ds. politycznych.

Colby dodał, że liczy na bliską współpracę z dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie generałem Alexusem Grynkewichem oraz na dalsze konsultacje z sojusznikami w Europie, Kongresem oraz innymi częściami amerykańskiego rządu.

Czy przegląd sił zbrojnych USA w Europie wpłynie na liczbę wojsk amerykańskich w Polsce?

Przegląd sił zapowiedział w czerwcu w Brukseli szef Pentagonu. Przekazał, że proces potrwa do sześciu miesięcy. - Niektóre kraje Sojuszu obleją ten sprawdzian, inne zdadzą go celująco - oświadczył wówczas Hegseth.

Według dziennika "Wall Street Journal" Hegseth i Colby mają szczególnie asertywnie zabiegać o redukcję amerykańskich sił zaangażowanych w Europie. Colby od lat postrzegany jest jako zwolennik ograniczania zobowiązań USA poza Azją, by uwolnić zasoby na powstrzymywanie Chin.

Mimo to Colby na początku lipca, po spotkaniu z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim, powiedział, że rozmowa dotyczyła wzmocnienia obecności USA w Polsce. Sam Grodecki podkreślił z kolei, że wstrzymana rotacja zostanie "dokończona", a Pentagon jest otwarty na ustanowienie w Polsce stałej bazy wojsk.

W ubiegłym tygodniu wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka po spotkaniach w Departamencie Stanu i w Pentagonie oświadczyła, że strona amerykańska podkreśla, iż "chociaż pewne wycofania z Europy są i pewnie będą, to nie będzie dotykało to strony polskiej". - Jeżeli chodzi o bazy, to, co (...) mogę ogłosić: po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy, mam nadzieję - przekazała wiceminister.

Źródło: PAP
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