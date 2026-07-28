Świat Pentagon: rozpoczęliśmy przegląd obecności sił zbrojnych w Europie

Generał Alexus Grynkewich o obecności wojsk USA w Europie. "Planowanie nadal jest realizowane" Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Agnieszka Bielecka/PAP

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Celem przeglądu jest zapewnienie, że "NATO szybko i nieodwracalnie zmierza w kierunku przejęcia przez Europę głównej odpowiedzialności za swoją konwencjonalną obronę" - napisał wiceszef Pentagonu Elbridge Colby w komunikacie opublikowanym w serwisie X.

Today, the Department of War kicked off the Europe Posture Review Secretary Hegseth announced at the last NATO Defense Ministerial Meeting in Brussels. As the Secretary laid out then, this will be a real review, designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward… — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) July 28, 2026 Rozwiń Źródło: X

Transformacja w "NATO 3.0"

Zastępca sekretarza podkreślił, że "rezultatem tego przeglądu będzie przyspieszenie transformacji NATO w kierunku silniejszego, bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego sojuszu".

Dodał, że przegląd "przyczyni się do dalszej realizacji celu, jakim jest pełne przywrócenie NATO jego charakteru jako potężnej organizacji zdolnej do prowadzenia działań wojennych - NATO 3.0". "Dzięki temu NATO znajdzie się na ścieżce trwałego, długoterminowego sukcesu, szczególnie w obliczu tego, że stawiamy czoła jednoczesnym wyzwaniom na wielu teatrach działań" - napisał główny doradca Hegsetha.

Ćwiczenia taktyczno-bojowe amerykańskich i polskich żołnierzy w Toruniu Źródło zdjęcia: Agnieszka Bielecka/PAP

Wiceszef Pentagonu zaznaczył, że przegląd zapewni, iż rozmieszczenie sił USA w Europie odzwierciedlać będzie Strategię Bezpieczeństwa Narodowego z 2025 roku oraz Strategię Obrony Narodowej z 2026 roku.

"W tym duchu przegląd przedstawi szereg opcji w tym kierunku, opartych na rygorze strategicznym, solidnej bazie empirycznej oraz jasnym rozumieniu realiów geopolitycznych i wojskowych" - podkreślił podsekretarz obrony ds. politycznych.

Colby dodał, że liczy na bliską współpracę z dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie generałem Alexusem Grynkewichem oraz na dalsze konsultacje z sojusznikami w Europie, Kongresem oraz innymi częściami amerykańskiego rządu.

Czy przegląd sił zbrojnych USA w Europie wpłynie na liczbę wojsk amerykańskich w Polsce?

Przegląd sił zapowiedział w czerwcu w Brukseli szef Pentagonu. Przekazał, że proces potrwa do sześciu miesięcy. - Niektóre kraje Sojuszu obleją ten sprawdzian, inne zdadzą go celująco - oświadczył wówczas Hegseth.

Według dziennika "Wall Street Journal" Hegseth i Colby mają szczególnie asertywnie zabiegać o redukcję amerykańskich sił zaangażowanych w Europie. Colby od lat postrzegany jest jako zwolennik ograniczania zobowiązań USA poza Azją, by uwolnić zasoby na powstrzymywanie Chin.

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Mimo to Colby na początku lipca, po spotkaniu z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim, powiedział, że rozmowa dotyczyła wzmocnienia obecności USA w Polsce. Sam Grodecki podkreślił z kolei, że wstrzymana rotacja zostanie "dokończona", a Pentagon jest otwarty na ustanowienie w Polsce stałej bazy wojsk.

W ubiegłym tygodniu wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka po spotkaniach w Departamencie Stanu i w Pentagonie oświadczyła, że strona amerykańska podkreśla, iż "chociaż pewne wycofania z Europy są i pewnie będą, to nie będzie dotykało to strony polskiej". - Jeżeli chodzi o bazy, to, co (...) mogę ogłosić: po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy, mam nadzieję - przekazała wiceminister.