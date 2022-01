MSZ Finlandii: fińscy dyplomaci padli ofiarą Pegasusa

Fińscy dyplomaci byli podsłuchiwani za pomocą oprogramowania Pegasus - poinformowało w piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii. To wynik śledztwa, jakie resort prowadził od kilku miesięcy. "Ministerstwo reaguje na zagrożenia różnymi środkami, jednak całkowite zabezpieczenie przed bezprawnymi działaniami wywiadowczymi nie jest możliwe" - podkreślono w komunikacie.

Fińskie MSZ: pełna ochrona nie jest możliwa

"Przygotowanie i decyzje dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa są obszarami szczególnego zainteresowania, co może również przejawiać się w postaci bezprawnych działań wywiadowczych. Ministerstwo reaguje na te zagrożenia różnymi środkami, jednak całkowite zabezpieczenie przed bezprawnymi działaniami wywiadowczymi nie jest możliwe" - stwierdza w komunikacie MSZ Finlandii.

Ekspert Citizen Lab komentuje

"Kolejny rząd zabiera głos i wskazuje palcem na NSO" - skomentował oświadczenie fińskiego resortu John Scott-Railton, ekspert Citizen Lab. Izraelska spółka NSO Group to producent programu szpiegowskiego Pegasus.

Oprogramowanie szpiegujące Pegasus

Pegasus umożliwia zdalny dostęp do zainfekowanych telefonów komórkowych. Sprzedawane organom wywiadowczym i organom ścigania na całym świecie oprogramowanie szpiegujące wykorzystuje luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych Android i iPhone, by uzyskać dostęp do zawartości urządzenia – od wiadomości po zdjęcia. Program pozwala również na zdalną aktywację kamery i mikrofonu w telefonie bez wiedzy ofiary.