Do zdarzenia doszło około godziny 8 na pokładzie kolejki podmiejskiej RER, gdy stała ona na stacji Ozoir-la-Ferrière na południowy-wschód od Paryża. Stacja i kolejka pełne były uczniów w drodze do szkoły, gdy pomiędzy dwoma grupami osób w wieku 16-17 wybuchła bójka. Rannych zostało czterech nastolatków, wśród nich dwóch ciężko: jeden z poważną raną ciętą ręki, a drugi z pękniętą czaszką. Jak informuje "Guardian", obrażenia żadnej z tych osób nie są zagrażające życiu.

Bójka w kolejce podmiejskiej

Nie wiadomo, co było przyczyną bójki, policja podejrzewa jednak powiązania z lokalnymi grupami przestępczymi. Jak przekazały lokalne władze, bójka wybuchła, gdy do stojącego na stacji pociągu weszło kilku napastników uzbrojonych w siekierę, nóż, kij bejsbolowy oraz miecz samurajski. Napastnicy zdążyli uciec przed przyjazdem służb, trwają ich poszukiwania. Główny podejrzewany w sprawie 16-latek został już zatrzymany we własnym domu, podczas przeszukania znaleziona i zabezpieczona została siekiera.