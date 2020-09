Parlament Europejski w złocie. Solidaryzuje się z dziećmi chorymi na raka

Budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli został we wtorek oświetlony na złoto w geście solidarności z dziećmi chorującymi na raka, ich rodzinami oraz młodymi ludźmi, którzy wygrali swoją walkę z chorobą. Akcja będzie trwać do końca pierwszego tygodnia września.

Nowotwory są pierwszą przyczyną śmierci niemowląt, a w samej Unii Europejskiej co roku diagnozowanych jest aż 35 tys. nowych zachorowań na raka u dzieci. - Jako lekarz pediatra i była minister zdrowia wiem aż za dobrze, jaką wyniszczającą chorobą jest rak, zwłaszcza dla dzieci. Ale wiem też, że codziennie dochodzi do przełomów i postępów w poszukiwaniu leków i nowych terapii dla naszych małych pacjentów - powiedziała inicjatorka akcji i koordynatorka Parlamentu Europejskiego ds. praw dzieci Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej.

"Walka z rakiem to wyścig z czasem"

Według danych Europejskiej Wspólnoty Raka Wieku Dziecięcego, w Unii Europejskiej żyje około pół miliona osób, które przeżyły tę chorobę w dzieciństwie. Większość z nich odczuwa jej długoterminowe skutki, co znacząco utrudnia im codzienne życie. Jest to związane w dużej mierze z metodami leczenia i terapiami stosowanymi w ostatnich dziesięcioleciach.

Istnieją znaczne nierówności w dostępie do opieki i wiedzy w całej Europie, które powodują do 20 proc. różnicy w przeżywalności dzieci w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Ewa Kopacz zaznaczyła, że w obecnej kadencji Grupa EPL będzie naciskać w ramach prac komisji specjalnej ds. walki z rakiem na stworzenie przepisów, które pomogą Europejczykom uzyskać równy dostęp do najskuteczniejszych leków i terapii, zwłaszcza w leczeniu dzieci. - Chcemy, aby każdy Europejczyk, niezależnie od miejsca, w którym mieszka, miał dostęp do najnowszych terapii i leczenia, ponieważ to daje szanse na wyzdrowienie. Walka z rakiem to wyścig z czasem. Dlatego chcemy, żeby wszystkie osoby cierpiące na raka miały na samym starcie równe szanse - podkreśliła.